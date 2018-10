Croissance en Algérie en 2018 : Le FMI table sur 2,5%

La croissance économique en Algérie devrait se maintenir à 2,5% en 2018, contre 1,4% en 2017, prévoit le Fonds monétaire international, dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, publié hier à Bali. Le prêteur en dernier ressort a légèrement ajusté à la baisse sa prévision pour cette année à 2,5%, contre 3% anticipé dans son rapport d'avril, maintenant inchangée sa projection pour 2019 à 2,7%.

Le FMI a, cependant, abaissé ses prévisions pour l’inflation à 6,5% en 2018, contre une projection précédente de 7,4%. La prévision pour l’inflation en 2019 se situe autour de 6,7%, en baisse également par rapport au 7,6% projeté en avril. Le déficit du compte courant représentera, cette année, -9% du Pib, contre -9,3% prévu en avril, et devrait se réduire davantage en 2019 à -7,9% du Pib. En 2017, le déficit du compte courant s’est établi à -13,2% du Pib. Le taux de chômage devrait rester stable en 2018, à 11,6%, contre 11,7% en 2017, et progresser légèrement à 12,3% en 2019, selon les mêmes prévisions. Dans ses conclusions sur l’évaluation de l’économie algérienne, rendues publiques en juin, le FMI avait soutenu que l’Algérie disposait d’une fenêtre d’opportunités, pour «atteindre le double objectif de stabilisation macro-économique et de promotion d’une croissance durable». Le redressement des cours de pétrole, une dette publique relativement basse, une dette extérieure négligeable et des réserves de changes abondantes, sont autant de facteurs permettant à l’Algérie de doper sa croissance et de renforcer graduellement ses finances publiques, a soutenu l’institution de Bretton Woods. Le FMI, qui a suggéré un dosage de politiques économiques, a estimé qu’une masse critique de réformes structurelles est nécessaire pour promouvoir l’émergence d’une économie tirée par le secteur privé et diversifiée, et réduire ainsi la dépendance au pétrole et au gaz. Mais cela nécessitera, selon le Fonds, de recourir à un large éventail d’options de financements, notamment l’émission de titres de dette publique au taux du marché, des partenariats publics-privés, des ventes d’actifs et d’emprunts extérieurs pour financer des projets d’investissements bien choisis. Le FMI a également suggéré en cas de maintien du financement monétaire de mettre en place des sauvegardes robustes pour le plafonner en volume et en durée, tout en lui appliquant un taux de marché.