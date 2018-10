Pour la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue ougandais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a lui a réitéré sa disponibilité à «approfondir» les liens de coopération qui unissent les deux pays. «Il m'est particulièrement agréable, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'Ouganda, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses, auxquelles je joins mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès, de prospérité et de développement pour le peuple ougandais frère», écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je tiens à saisir cette heureuse occasion pour vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement des relations d'amitié et de solidarité entre nos deux peuples, et à l'approfondissement des liens de coopération qui unissent nos deux pays», indique le Chef de l'Etat. «Je voudrais, également, me féliciter de la concertation qui existe entre l'Algérie et l'Ouganda, notamment dans le cadre de l'Union africaine, en vue de la promotion de la paix, de la sécurité et du développement social et économique de notre continent», conclut le Chef de l'Etat.