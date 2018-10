M. Bedda s’entretient avec des parlementaires canadiens

Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a reçu, hier à Alger, une délégation de haut niveau de l’Association parlementaire Canada-Afrique (APCA), conduite par la sénatrice Raynell Andreychuk, avec laquelle il a passé en revue l'état des relations bilatérales. M. Bedda a salué, dans ce cadre, le rôle de la diplomatie parlementaire dans «le renforcement des relations d'amitié bilatérales, l'importance de l'action législative dans le développement du système juridique et ses impacts sur les domaines socio-économique et culturel». Il a mis en avant, en outre, «l'expérience pionnière de l'Algérie et ses réalisations dans plusieurs domaines sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Le ministre a donné un aperçu exhaustif sur la création du ministère et son rôle dans la coordination des relations entre les appareils exécutif et législatif, ainsi que les prérogatives du ministre des Relations avec le Parlement, en tant que représentant du gouvernement.