M. Louh reçoit l’ambassadeur du Japon

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a passé en revue, avec l'ambassadeur du Japon à Alger, Kazuya Ogawa, les questions de coopération bilatérale dans les domaines juridique et judiciaire, a indiqué un communiqué du ministère. L'entretien qui s'est déroulé au siège du ministère, a porté sur «les questions de coopération bilatérale notamment dans les domaines juridique et judiciaire, outre les voies et moyens d'échanger les expériences et les expertises sur les questions d'intérêt commun», précise le communiqué.