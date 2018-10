Algérie Poste : Plus de 2.800 recrutements en 2018

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Houda-Imane Faraoun, a affirmé hier à Oum El Bouaghi que 2.811 recrutements ont été effectués par Algérie Poste à travers le pays durant l’année 2018. Dans une conférence de presse animée au terme de sa visite de travail et d’inspection, la ministre a précisé que la majorité des recrutements qui ont eu lieu, durant cette année, a porté sur les agents de guichet et les facteurs. Elle a également indiqué que depuis juillet 2017 à ce jour, il a été procédé à la titularisation de 4.500 sur 5.500 travailleurs recrutés dans le cadre du dispositif du pré-emploi. Elle a également fait état de la signature de contrats de régularisation des 927 travailleurs restants à l’occasion de la journée internationale de la Poste, célébrée ce 9 octobre. La cérémonie a donné lieu à Oum El Bouaghi à la remise par la ministre de contrats à durée indéterminée à 33 travailleurs.