Sommet Mondial des Leaders de l’énergie : M. Guitouni demain à Milan

Le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni, prendra part, demain, au Sommet mondial des leaders de l'énergie, qui se tient à Milan en marge de la tenue de la Semaine mondiale de l’énergie.

Le sommet est un événement exclusif de haut niveau organisé par le Conseil mondial de l’énergie en direction des responsables et leaders mondiaux de l’énergie.

Dans un cadre informel et interactif, le sommet réunit exclusivement des ministres, des dirigeants des grandes firmes énergétiques, de hauts fonctionnaires, des experts et des décideurs, pour discuter et débattre de la dynamique énergétique mondiale, et pour faciliter le dialogue autour de questions critiques ayant une incidence sur le monde de l’énergie.

Les PDG de Sonatrach et de Sonelgaz feront partie de la délégation présidée par le ministre de l’Énergie.