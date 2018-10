Energie : Coopération avec les Etats-Unis et la Corée du Sud

Les parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat dans le domaine énergétique, dans l’amont et l’aval pétrolier, dans les industries de production d’électricité et les industries de la chaîne pétrolière, dans le développement des énergies renouvelables et dans l’efficacité énergétique.

Le ministre de l’Energie a mis en avant le succès du modèle de partenariat gagnant-gagnant entre Sonatrach et Sonelgaz et les compagnies américaines et a appelé à œuvrer davantage pour élargir les domaines de coopération et de profiter des diverses opportunités d’investissement dans des projets structurants, à forte valeur ajoutée et créateurs de richesse et d’emplois en Algérie. Le ministre a notamment appelé à investir dans l’amont pétrolier et gazier ainsi que dans le domaine de la pétrochimie, des industries de transformation et dans les énergies renouvelables. Il a également abordé les différents mécanismes à mettre en place à l'effet de réaliser un saut qualitatif et insuffler une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales à travers, notamment, la formation, le transfert de technologie et de savoir-faire et les échanges d’expériences.

Le ministre a évoqué par ailleurs les réformes opérées dans le secteur de l’Energie qui se traduisent par une dynamique positive dans le domaine des investissements. Les amendements de la loi sur les hydrocarbures témoignent, a ajouté le ministre, de la volonté de l’Algérie de mieux valoriser son domaine minier et de restaurer la compétitivité de l’amont pétrolier et gazier algérien, dans le but de favoriser le climat des affaires et d’accroître les investissements, en particulier dans les activités de l’exploration/exploitation en partenariat.

Le ministre a aussi reçu l’ambassadeur de la Corée du Sud, M. Lee Eun-Yong, avec lequel il a passé en revue les relations bilatérales dans le domaine énergétique ainsi que les projets de partenariat en cours en Algérie.

Les deux parties ont également abordé les perspectives d’investissement, notamment dans la transformation des hydrocarbures et ont exprimé la volonté mutuelle des deux pays de renforcer leur coopération dans de nombreux domaines dont celui de l'engineering de détail, de la production d'électricité, des énergies renouvelables et des hydrocarbures.