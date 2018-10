Classes numériques : Inauguration de la 9e « Tech School » de Samsung-Algérie

Dans la « continuité » de ses projets numériques, entrepris depuis 2014, Samsung Algérie a procédé récemment à l’inauguration d’une «Tech School» au lycée Descartes d’Alger, soit le 2e projet au niveau de cet établissement situé à El Mouradia mais, aussi le 9e au niveau national en l’espace de 4 ans. Le concept Samsung Tech School est une méthode à la fois «pratique» et «facile» à appliquer, assure un communiqué de presse de la filiale algérienne du géant sud-coréen de l’électronique et de la téléphonie mobile. «Cette solution éducative offre une parfaite interactivité enseignant-élève en introduisant l’air numérique et digital dans l’éducation. Cette initiative, la 9e de son genre après les différentes inaugurations des Tech School à travers le territoire national, confirme davantage sa vocation et son engagement dans le développement à travers les TIC», ajoute notre source. Neuf projets donc ont vu le jour par le passé. Samsung Algérie a procédé en effet à l’inauguration des classes numériques au sein de plusieurs établissements secondaires d’Algérie dont le lycée d’excellence des mathématiques de Kouba (Alger), le lycée Colonel Lotfi d’Oran, le lycée Ibn Badis de Constantine, le lycée Hakkoumi-Laid (Adrar), un lycée à Chlef, à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales EHEC de Koléa, au pôle universitaire de Tipasa, ainsi que les deux projets «Tech School» du lycée Descartes. Outre ces établissements scolaires, l’entreprise a équipé une salle de cours d’outils numériques au profit des enfants malades du service de pédiatrie de l’hôpital de Belfort (Alger), un projet qui permettra aux professeurs et aux élèves «d’interagir» en se « partageant» les cours, les exercices en «alliant» interactivité, technologie et web. «En tant que leader mondial dans le secteur de la technologie et consciente de son devoir d’apporter tout son soutien et ses expériences afin d’offrir des solutions à la pointe de la technologie en vue de faciliter la vie aux consommateurs, Samsung Algérie qui a toujours affirmé son rôle d’entreprise citoyenne s’engagée depuis son implantation à mettre la responsabilité sociétale au cœur de ses métiers, et cela, à travers plusieurs activités et initiatives en étant convaincue de l’importance de soutenir des projets solidaires», conclut le communiqué de presse.

S. A. M.