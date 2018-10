Récupération des matériaux recyclables : L’Algérie perd près de 22 milliards DA

L’économie circulaire et la gestion durable des déchets ménagers étaient, hier, au centre des débats à l’occasion d’une rencontre, organisée en marge du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets industriels (REVADE). S’exprimant à cette occasion, le chargé d'affaires de l'ambassade d’Allemagne à Alger, Andreas Fiedler a exprimé la disponibilité des entreprises allemandes à contribuer davantage dans le développement de l’industrie de recyclage et la protection de l’environnement en Algérie. Il dira dans ce sens que «la participation de l’Agence allemande de coopération internationale (Giz) à ce salon vise à informer sur ces projets environnementaux. Il considère cela comme étant un signal fort de l’Allemagne qui accorde à ce secteur une priorité absolue. Il s’agit également de sa volonté de renforcer le partenariat avec l’Algérie.» Il a souligné que «l’Algérie est confrontée comme toutes les nations, au grand défi de la protection et la sauvegarde de l’environnement et avec ce défi de développer la gestion des déchets vers une économie circulaire durable respectueuse de l’environnement et de l’économie des ressources», avant d’ajouter qu’ ils ont vécu aussi en Allemagne nombre d’effets secondaires positif et même des opportunités de l’économie circulaire. Il citera à cet effet la création de nouveau services municipaux, de start-up privé, et la création des emplois. La contribution de GIZ, a-t-il dit «c’est, donc d’inviter les experts internationaux pour l’information et un échange autours des instruments et équipement et des technologies pour le développement de l’économie circulaire». Tout en estimant que cette rencontre va donner des informations de valeur aux participants et discuter et développer des approches de l’entreprenariat. De son côté, Mme Barça Fatma-Zohra, directrice de la gestion intégrée des déchets auprès de l’AND a souligné qu’«en Algérie le traitement des déchets résiduels s'effectue uniquement par stockage en centre d'enfouissement», devant un parterre des experts et homme d’affaires, Mme Barça a souligné qu’«on ne récupère au jour d’aujourd’hui qu’une quantité infime des déchets recyclables à travers des operateurs formel et informel».

Elle a fait savoir que «dans le cadre de la récupération des matériaux recyclables, l’Algérie perd à l’ordre de 22 milliards de dinars». Selon elle si on arrive à récupérer que la partie des emballages on va, sans nul doute, avoir un gain économique considérable et une récupération du foncier à l’ordre de 80% en matière du volume du casier. S’agissant la production des déchets ménagers et assimilés par jour, elle a indiqué qu’un habitant génère en moyenne 290 kg. C'est-à-dire un ratio de 850 g.



CRCC : un grand savoir-faire



Dans une déclaration à El Moudjahid, Mme Zarouri Lynda Meriem, vice directrice du groupe China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) a souligné que «notre participation à cet important événement constitue un signal fort de notre volonté à investir davantage dans ce domaine en Algérie».

Elle a ajouté que «la CRCC active en Algérie depuis déjà dix ans dans le domaine de bâtiment mais concernant le domaine de recyclage et l’environnement on vient de créer une entreprise mixte en partenariat avec Power China international group afin d’accompagner l’Algérie dans son programme de protection de l’environnement et le développement de l’industrie de recyclage», avant de préciser que leur objectif de participer a ce salon c’est de nouer de nouveaux contacts mais aussi et surtout de trouver marchés dans ce domaine». Notre interlocutrice a estimé à cet effet «le fait que les pouvoirs publics ont affiché leur volonté de développer ce domaine et de protéger l’environnement, ceci demeure qu’il est important d’impliquer davantage les entreprises étrangères qui peuvent apporter une valeur ajoutée avec leur savoir faire en la matière».

Makhlouf Ait Ziane