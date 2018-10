Arabat El-Ahlam, pièce pour enfants : Une dimension pédagogique

La nouvelle pièce pour enfants, Arabat El-Ahlam, sur la culture environnementale, présentée hier soir à Annaba, a ravi le jeune public attentif à ce thème, qui sensibilise sur l'importance de la préservation de l'environnement. Une pièce pour enfants doit avoir «une dimension pédagogique et éveiller les consciences», a estimé Kheireddine, enseignant à l'université d'Annaba, qui a accompagné à ce spectacle son fils Lyes, 8 ans, qui se rend pour la première fois au théâtre.

Mme Mouna, une retraitée qui accompagnait ses deux petites-filles, Imane et Sara (6 et 9 ans), a mis l'accent sur le rôle pédagogique du théâtre incluant la diffusion de la culture environnementale. Le spectacle, d'une durée de 55 minutes, a pour principale figure, un homme déambulant à bord d'un chariot entre les villes et les villages en prenant en photos les comportements irresponsables envers l'environnement, amenant les enfants à prendre conscience du danger et à se mobiliser sur les réseaux sociaux contre ces pratiques. Produite par le Théâtre régional d'Annaba, la pièce a été écrite par Mohamed Rabhi, réalisée par Nabil Rahmani et interprétée par les comédiens Mouna Bensoltane, Ilhem Daâsse, Fatima Bouchama, Faouzi Hamza Mohamed Saïd.