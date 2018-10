Contribution poétique de la réconciliation

Ce vers gnomique, ici posé en bel exergue, s’inscrit dans la résonance ardente de la parole indivise de l’Ailé Ainé, lequel, instruit du souvenir de l’avenir, osa, avec une sereine audace, relever, ad augusta per angusta, le défi de la réconciliation pour permettre à l’Etre National de renouer avec la plénitude diffractée de sa haute diversité humaine.

Pour toute nation comme pour tout membre de la communauté humaine, il n’est d’être que de réconciliation.

Ineffablement enseigné par le seigle de cela qui n’est pas que cela, homme de métrique ascendante entretenant un érudit compagnonnage avec le lutrin dans le frémissement des feuillets où afflue l’infini savoir, l’Ailé Ainé a dit non, en cet équinoxial septembre de la grande année 2005, au fratricide engrenage qui a failli ronger les maillons de l’âme nationale. Voila maintenant treize printemps, que la réconciliation va l’amble en arpentant, d’un pas d’avenir, le chemin de paix dans l’éclat du silence, aux antipodes de l’olifant médiatique.

On se concilie la paix au prix de la réconciliation.

La surrection de la réconciliation s’ancre dans la prestigieuse filiation de l’incandescente insurrection de Novembre dont l’esprit ne cesse d’essaimer, à ce jour, la passion pour la liberté.

Se situant au-delà de la séquence chronologique, la réconciliation est ce moment historique qui, par la vertu du kairos, enrichit de ses belles promesses le récit national. Le langage cède devant la parole. La réconciliation ne saurait relever du seul langage politique en ce qu’elle participe amplement de la parole indivise, lestée des fécondes et intuitives humanités partagées.

La réconciliation n’est pas un mot, mais une note, voire une partition qui sert de trame émotionnelle au chant intérieur.

Ce chant intérieur qui permet à la réconciliation de panser les blessures et de penser dans l’écoute du cœur, de la foi et de la raison.

Il y a une éthique de la fraternité à l’œuvre derrière la main tendue de la réconciliation qui permet d’être l’hôte de l’hôte pour ne pas être l’autre de l’autre. La parole indivise de la réconciliation rend humainement habitable le séjour, car dès qu’un homme cesse de saigner, c’est qu’un humaniste, ailé assurément, a su inventer le syntagme qui réconcilie le haut sang de la sève des platanes d’homme du pays. La réconciliation est le rhésus de la paix comme l’est, dans l’or de l’azur, Alger la blanche pour la Méditerranée, notre Méditerranée où s’est fécondée, dès les premières aubes, la liberté des hommes épris des gerbes de blé et des éternels oliviers. Même pour un éphémère pépiement de paix, la mélodie entière de la réconciliation est urgemment requise pour faire vibrer la polyphonie de l’épi contre l’épée. Le blé se connaît à l’épi, la réconciliation se connaît à la paix.

Le blé de la réconciliation, l’épi de la paix.

Souverainement parée des habits neufs de la haute parole préambulaire de la Constitution, la réconciliation a acquis une dimension paradigmatique autour de laquelle toute réflexion transversale est sollicitée pour sauver la saveur de la paix. La Nation est un acte absolu de réconciliation, d’espoir et de confiance en l’avenir du pays. La réconciliation abonde en réconciliation pour faire fond avec la symphonie du vivre ensemble la paix. La réconciliation ne clôt jamais l’huis au semblable quand d’hospitalité est ce qui enracine l’homme dans son humanité.

Devant l’épreuve, la réconciliation est la preuve polysémique de la capacité du peuple algérien à se transcender pour renouer, avec l’allant et l’allure, avec les invariants et les valeurs de l’histoire de son identité. Quand la paix est menacée dans le voisinage, l’oblative médiation diplomatique algérienne se mobilise spontanément pour essaimer, avec l’éthique de la conviction, l’expérience de la réconciliation nationale, mais plus fondamentalement pour aider à repigmenter la paix dans l’éblouissante chromatique ascendante de l’Afrique, cette sororale Afrique, marraine du premier maternel matin du monde, qui saura, par la grâce du génie de ses enfants, réinventer son histoire pour se réconcilier. Aujourd’hui, un fraternel hommage de reconnaissance est à rendre à l’Ailé Ainé et Moudjahed, le Président Abdelaziz Bouteflika, pour avoir acté, avec une audacieuse responsabilité assumée, la réconciliation qui, depuis que l’aube a dissipé la nuit, s’épanouit pleinement dans l’abondance des vergers et la bonté du blé dans une Algérie de paix et de stabilité. Homme de fondation et de fondement, l’Ailé Ainé n’a pas cessé de bâtir pour faire de la réconciliation un acte de civilisation, n’a pas cessé d’agir pour empêcher la repousse des ronces du fratricide, n’a pas cessé de rassembler pour que chaque visage reflète le ciel azuré du pays.

Aujourd’hui, il est également à saluer la haute maturité humaine et le désir immarcescible de paix du peuple algérien qui s’est distingué, aux yeux du monde, en s’emparant d’emblée de l’œuvre de réconciliation pour la faire vivre dans un esprit de haute fidélité à l’humus de la terre d’Algérie, notre socle de solennelle et éternelle patrie. Aujourd’hui, dans l’Algérie réconciliée, l’Algérien (ne) se reconnaît dans les vers du poète qui déclame :

Et sans un mot, dès le matin, je me lève et J’adresse mes pas vers un jardin que je connais, que le soleil n’ignore pas !

Nori