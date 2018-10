Statue d’Aïn El-Fouara : Tentative de vandalisme avortée

La statue de Ain El Fouara, monument historique emblématique de la ville de Sétif, a fait l'objet hier d'une tentative avortée de vandalisme, a-t-on constaté. Le directeur de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés de la wilaya de Sétif, Mohamed Lamine Zerarga, a indiqué à l'APS que l'incident a eu lieu vers 9h15 lorsqu'un jeune âgé de 30 ans est monté au niveau la partie postérieure du monument en brandissant un marteau. "La rapidité d'intervention du gardien du monument et d'un autre citoyen ont permis d'éviter une catastrophe", a-t-il précisé. L'auteur de cet acte a été arrêté par des agents de sécurité après avoir tenté de fuir, a ajouté la même source, déplorant que le gardien du monument, qui a fait une chute au moment où il tentait de protéger la statue, a été évacué vers l'hôpital. La statue d'Ain El Fouara a fait plusieurs fois l'objet de tentative de vandalisme, en 1997 et 2006. En 2017, un individu atteint de troubles psychiatriques a détruit certaines parties de la statue qui se trouve en plein centre-ville de Sétif. Au cours du mois d'août dernier, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi avait levé le voile sur la statue après sept mois de travaux de restauration menés par des experts algériens spécialisés.