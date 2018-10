Le temps d’une expo à l’Institut du monde arabe : Mossoul, Alep, Palmyre ressuscitent en 3D

Un champ de ruines à perte de vue projeté sur un mur, sur lequel colonnes et façades se redressent, restituant un brillant passé ravagé par les conflits : par le miracle de la 3D, de Mossoul à Alep, les "cités millénaires" ressuscitent à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris. Cette exposition "Cités millénaires" est "un manifeste", explique la commissaire de cette exposition numérique qui ouvre ses portes aujourd’hui, mercredi, et ce jusqu'au 10 février. Un "manifeste" pour transmettre l'histoire. Après "Chrétiens d'Orient: deux mille ans d'histoire" il y a un an, l'IMA livre cette nouvelle exposition dont l'objectif est de transmettre ce qui existait avant les guerres civiles et le "califat" autoproclamé de l'Etat islamique. Alors que beaucoup de ces trésors de la civilisation sont détruits à jamais. L'IMA a retenu deux sites urbains —Alep en Syrie et Mossoul en Irak — et deux sites archéologiques —Palmyre en Syrie et Leptis Magna en Libye — pour un voyage en 3D qu'on peut effectuer aussi en immersion, casque sur la tête. L'exposition s'appuie sur le savoir-faire d'Iconem, start-up fondée il y a cinq ans, qui contribue dans 25 pays à la conservation des sites en les numérisant. Elle se targue de posséder la collection digitale la plus fournie de sites archéologiques du Proche-Orient. "C'est de l'archéologie contemporaine, c'est de l'histoire", se félicite le président, en relevant qu'Iconem mène également une collaboration à distance jusque dans le Yémen en guerre. Il s'agit de "constituer une mémoire digitale précise pour les générations futures". "A Alep, nous y sommes allés juste après la bataille, avant qu'on ne commence à nettoyer la ville. Il fallait garder les empreintes de la destruction", décrit-il. Un chantier 3D, financé par Iconem et réalisé en collaboration de la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie.

R. C.