10e Festival culturel international de musique symphonique : La Russie, invitée d’honneur

Le 10e Festival international de musique symphonique (Fcims), prévu du 13 au 19 octobre à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih, devra accueillir une quinzaine de pays avec la Russie en qualité d’invité d'honneur. Des ensembles venant de Syrie, Russie, Espagne, Corée du Sud, Ukraine, Autriche, Italie, Tunisie, Japon, Tchéquie, Afrique du Sud, France, Allemagne et Chine, devront se succéder, cinq jours durant, dans des répertoires variés de la musique et de l'opéra universels. Au rythme d'une programmation de deux à trois concerts par soir, le 10e Festival culturel international de musique symphonique rendra hommage à Rachid Taha et Djamel Allem, deux grands de la chanson algérienne, récemment disparus, à travers deux de leurs pièces réarrangées par Hocine Bouifrou. L'Orchestre de l'Opéra d'Alger, dirigé par Amine Kouider, animera la soirée inaugurale de ce 10e festival et interprétera "Abdelkader ya Boualem, écrite par Rachid Taha, Khaled et Faudel et chantée en 1998 à Bercy (Paris).

L'Orchestre philharmonique de Shenzhen (Chine), dirigé par le maestro Jiannan Sima, programmé pour animer la clôture du festival, interprétera "Mara dioughal" (quand il reviendra) en hommage à Djamel Allem. Le 10e Festival culturel international de musique symphonique est organisé sous l’égide du ministère de la Culture, en collaboration avec l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (Onda), et l'apport des différentes ambassades des pays participants.