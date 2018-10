Semaine culturelle coréenne en Algérie : Concours d’expression orale de la langue coréenne

La quatrième édition du concours d’expression orale de la langue coréenne a eu lieu lundi après-midi, à l’ambassade de la République de Corée en Algérie en présence de plusieurs postulants, notamment de femmes.

Rentrant dans le cadre de la semaine culturelle de la Corée en Algérie, tenue du 07 au 11 octobre, cette initiative a pour but de promouvoir la langue coréenne en Algérie ainsi que de faire connaitre la culture de la République de Corée et ses traditions.

«Nous avons commencé ce concours en 2015 pour répondre à l’intérêt que portent les algériens à la culture coréenne. La langue est un outil important pour s’approfondir dans la culture d’un pays, nous avons donc organisé ce concours pour encourager les jeunes à apprendre cette langue, ce qui serait bénéfique pour eux», explique Kim Aehoon, assistant à l’ambassade de Corée en Algérie. L’interlocuteur a fait savoir qu’une centaine de textes a été envoyée pour la participation au concours, seulement dix d’entre eux ont été retenus pour faire bonne impression face au jury composé de professeurs coréens. Pour lui, il est important de développer le champ d’action de la langue coréenne en Algérie face à la forte demande. «Nous avions un centre culturel où nous enseignons la langue, ce n’est plus le cas actuellement malheureusement. Nous essayons d’établir des liens avec les universités algériennes afin d’ouvrir une branche de la langue coréenne dans le département des langues», a-t-il confié.

Deuxième secrétaire de l’ambassade de la République de Corée en Algérie, Park Sujin a fait savoir que pour cette quatrième édition, aucune thématique précise n’a été imposée aux candidats. «Chaque candidat avait la liberté d’écrire un texte sur une thématique de son choix, qui engloberait les relations bilatérales et la culture des deux pays», a-t-elle fait savoir. En poste depuis un bon bout de temps, Park Sujin s’est dite surprise de l’intérêt que portent les algériens à la langue coréenne et leur passion et enthousiasme pour la culture de la République de Corée.

Kader Bentounès