Salon de l’artisanat de Tizi Ouzou : Promouvoir l’artisanat et faciliter sa commercialisation

Quatre-vingt-douze artisans, venus de 24 wilayas, prennent part au 10e salon national de l’artisanat, qui s’est ouvert hier au square Colonel Mohand-Oulhadj de la ville de Tizi Ouzou.

Le coup d’envoi de ce salon dédié à l’artisanat national qu’organise l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou (APW) et la chambre locale de l’artisanat et des métiers (CAM) a été donné par le wali et le PAPW de Tizi-Ouzou, respectivement Abdelhakim Chater et Youcef Aouchcihe, en présence des membres des exécutifs de la wilaya et de l’APW ainsi que des élus locaux et nationaux. Les artisans et artisanes participantes à ce salon, qui s’étalera jusqu’au 13 du mois courant, représentent pas moins de 27 activités artisanales, notamment le bijou d’argent, dont celui d’Ath Yenni, le tapis, dont l’emblématique tapis d’Ath Hichem, la vannerie, la robe kabyle dans ses différentes variantes, le burnous, la poterie, la sculpture sur bois et autres supports… Les artisanes prenant part à ce salon national de l’artisanat sont au nombre de 42 contre 50 hommes. Le nombre de chapiteaux réservés pour accueillir ces participants est de l’ordre de 75. Les objectifs de l’organisation de ce salon sont, entre autres, l’échange des expériences entres les artisans des différentes régions du pays et la commercialisation des produits de l’artisanat, selon les responsables de la chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya de Tizi-Ouzou, coorganisatrice de ce rendez-vous avec l’APW. Le salon national de l’artisanat qu’organise annuellement l’APW en collaboration avec la CAM s’impose comme un événement incontournable dans le paysage culturel, commercial et économique local, voire national, a écrit le P/APW de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche, dans une allocution distribuée en marge de l’ouverture de cette manifestation. Pour le P/APW, ce salon «contribue à la mise en valeur et la préservation du patrimoine matériel et immatériel de notre wilaya et participe aux efforts de développement de notre région». Youcef Aouchiche a également indiqué que ce salon offre une opportunité d’échange du savoir-faire et un espace pour la promotion et la commercialisation de la production locale. Cette dernière, a-t-il enchainé, nécessite une prise en charge particulière et effective de la part des pouvoirs publics. «A travers ce genre de manifestation, nous ambitionnons créer une dynamique de développement économique durable intégré et mettre au profit de cet objectif, le potentiel inestimable de nos artisans, de notre culture et de nos traditions ancestrales», a-t-il, en outre affirmé, en mettant en exergue la nécessité de la complémentarité entre les secteurs de la culture et le tourisme dans la promotion et la commercialisation des produits de l’artisanat et créer des emplois et de la richesse. Le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, a, pour sa part, mis en avant l’importance du secteur de l’artisanat dans le développement national pourvu que ses produits bénéficient de la promotion qu’il faut pour leur commercialisation. Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa visite des différents stands de ce salon, le wali a fait savoir que les produits de l’artisanat peuvent constituer une véritable ressource financière et un vecteur de développement aussi bien local que national d’où l’importance d’un tel salon pour la promotion de ces produits. Pour ce faire, le wali a exhorté les différents artisans à fédérer leurs efforts pour développer leur secteur et en faire de lui un secteur générateur de richesses et d’emplois. Comme durant les précédents salons, les artisans présents à cette dixième édition se sont plaints de l’indisponibilité de la matière première rentrant dans la fabrication de leurs produits et de l’absence des espaces permanents pour la commercialisation de leurs marchandises. Ils ont sollicité l’intervention des pouvoirs publics pour mettre fin au diktat de l’informel dans la commercialisation de cette matière première avec des prix dépassant l’entendement. La cherté de ces matières premières commercialisées dans le marché de l’informel, déplorent-ils, aussi, se répercute, négativement, sur l’écoulement de leurs produits finis qui deviennent ainsi loin de la portée des clients.

Bel. Adrar