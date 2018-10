Grand angle : 1,5°C

N’en déplaise à l’administration américaine, la planète se porte mal. Cyclones, typhons, séismes, tsunamis, sécheresse, pluies torrentielles, le climat se dérègle. Les experts de l'Onu viennent de lancer un nouveau cri d'alerte, rappelant à nouveau que le monde doit engager des transformations «rapides» et «sans précédent» pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Au delà de ce seuil le risque deviendra accru. Dans un rapport de 400 pages, les membres du GIEC exposent les nombreux impacts déjà à l'œuvre, et notamment la menace d'emballement de réchauffement (par rapport aux niveaux pré- industriels): vagues de chaleur, extinctions d'espèces ou déstabilisation des calottes polaires, source de montée des océans sur le long terme. Chaque petit accès de réchauffement supplémentaire compte, d'autant que passer 1,5°C accroît le risque de changements profonds, voire irréversibles, comme la perte de certains écosystèmes. Si le mercure continue de grimper au rythme actuel, sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre, il devrait atteindre +1,5°C entre 2030 et 2052, note le rapport, basé sur plus de 6.000 études. Et si les Etats s'en tiennent à leurs engagements de réduction d'émissions pris dans le cadre de l'accord de Paris en 2015, ce sera +3°C à la fin du siècle. En tournant le dos aux résolutions de l’accord de Paris et en reprenant l’industrie du charbon, les Etats-Unis d’Amériques et certains autres pays ont, au nom d’une industrialisation galopante, «presque» porté le coup de grâce de voir un jour l’équilibre entre émission et absorption se réaliser. La transition rapide tant souhaitée ne sera surement pas pour demain ni même pour après. Le scepticisme s’est ancré, et jamais auparavant l’histoire de l’humanité n’a été si gravement hypothéquée. Tant que la politique des petits pas demeurera, notre pronostic vital et celui des autres espèces seront engagés. Le cri de détresse des états insulaire ne trouve hélas aucun écho. Le bruit de l’industrie règne en maitre et dicte non seulement ses lois mais décide aussi de notre sort. Le temps presse…

M. T.