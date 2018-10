Identification des nouvelles tendances terroristes : « Besoin d’une stratégie efficace »

Les Nations unies ont souligné le besoin de mettre au point une "stratégie efficace" dans la lutte contre le terrorisme et ses structures de soutien, en particulier pour "identifier les nouvelles tendances terroristes, cartographier les liens entre terroristes et groupes criminels et partager plus efficacement les informations". "Des groupes terroristes s'impliquent de plus en plus dans des activités criminelles lucratives telles que le commerce des ressources naturelles et la traite des êtres humains", a déclaré Michèle Coninsx, directrice exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies (CTED), lors d’une réunion d’information du Conseil de sécurité sur la question, tenue lundi. De même, des groupes criminels se joignent aux terroristes et fournissent des services tels que la contrefaçon, le commerce des armes et aident à faire passer des terroristes d'un pays à un autre, a-t-elle déclaré. "Nous savons que des groupes terroristes recrutent des individus ayant des antécédents criminels ou des compétences criminelles, et que des crimes mineurs sont commis pour financer des activités terroristes, y compris le déplacement de combattants terroristes étrangers", a expliqué Mme Coninsx, notant que les conflits et l'instabilité renforçaient encore davantage ces transactions. La Directrice de la CTED a déclaré que son bureau et d'autres entités de la lutte antiterroriste des Nations Unies, telles que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) travaillaient de concert pour lutter contre le fléau. Elle a également mis en exergue le travail de la Direction exécutive avec les Etats membres des Nations Unies, identifiant les bonnes pratiques, y compris des unités communes d'enquête et des mécanismes de poursuite efficaces, pour lutter contre le crime organisé et le terrorisme.