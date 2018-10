MCA : Courbis revient ce vendredi

D’abord Courbis, puis Neveu, puis de nouveau Courbis ! Les va-et-vient des entraîneurs se poursuivent au Mouloudia sans pour autant que la barre technique de l’équipe première ne soit renforcée réellement.

Alors qu’on pensait que la piste Rolland Courbis était définitivement écartée avec l’arrivée, le week-end dernier de Patrice Neveu à Alger pour négocier, voilà que l’on apprend que Kamel Kaci-Saïd a convaincu le conseil d’administration de se passer de Neveu et continuer à croire en la venue de Courbis avec qui il dit avoir tout conclu.

En effet, à en croire ce qui se dit dans les rouages du club mouloudéen, Rolland Courbis sera de retour ce vendredi à Alger pour finaliser cette fois avec les dirigeants. Rien n’est encore acté, il est vrai, mais on croit savoir que le technicien français signera son contrat samedi.

L’on ne sait pas pour le moment si Rolland Courbis entamera son travail dans la foulée. Il est prévu que son adjoint rejoigne le groupe hier mardi pour entamer le travail. Il n’est pas encore acquis que Rolland Courbis dirige l’équipe lors de la réception du CSC la semaine prochaine. En principe, il se contentera de superviser l’équipe, nous dit-on.Néanmoins, les choses peuvent évoluer d’ici là. Quoiqu’il en soit, le MCA a besoin d’en finir avec cette histoire d’entraîneur et se pauser enfin pour se concentrer sur le reste de la saison.Il faut dire que depuis l’élimination de l’équipe en poules de la Ligue des champions d’Afrique, la situation s’est envenimée à tel point qu’une crise de résultats a vu le jour depuis. Un minimum de sérénité et de stabilité ferait beaucoup de bien à l’équipe.

Amar B.