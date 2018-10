MCO, Vers la résiliation du contrat de Badou Zaki : Ighil en pole position pour lui succéder

Le président du MCO, Ahmed Belhadj, dit «Baba» s’active pour trouver un successeur à Badou Zaki. Selon, des informations concordantes, le boss oranais a pris attache avec l’ex-sélectionneur national, Meziane Ighil-Ali, pour lui proposer de prendre en main l’équipe. Certes, il n’y a pas que le nom d’Ighil qui circule au MC Oran, puisque même Chérif El-Ouazani et Moez Bouakaz sont cités parmi les entraineurs susceptibles de prendre en main la barre technique du Mouloudia. Toutefois, selon certaines sources aux faits des affaires du club, Ighil est en pôle position pour driver les camarades d’Aït-Ouamar. Réputé pour sa rigueur dans le travail et sa discipline intransigeante, en plus de sa riche expérience dans le football, Ighil a de fortes chances d’atterrir chez les Hamraoua. Au départ, Chérif El-Ouazzani puis Omar Belatoui étaient annoncés de retour à la tête du staff technique du MCO. Mais, voilà que le premier serait sur le point de retourner à l’USMBA avec lequel il a réalisé d’excellentes performances, alors que pour le second, il semblerait que sa piste est écartée par les responsables du club oranais. Par ailleurs, le retour de Moez Bouakaz fait partie des possibilités à prendre en considération du moment que jusqu’à présent la question du nouvel entraineur n’a pas été officiellement tranchée par le président Baba. La situation presse à présent, le MC Oran depuis le début de la saison ne réalise que des résultats mitigés et loin de répondre aux attentes des dirigeants et supporters. Il faut dire que le départ précipité de l’entraîneur marocain, Badou Zaki, a quelque peu perturbé le travail entamé par le groupe. Le début de saison des Hamraoua n’a pas été à la hauteur des espoirs des inconditionnels du Mouloudia d’Oran. Tout le monde tient à voir le MCO jouer la carte du titre et faire partie des meilleurs, cette saison. Les Hamraoua en ont marre de voir leur équipe favorite se contenter chaque saison de jouer pour du beurre. Les dirigeants le savent bien. C’est pourquoi, le président Baba attend juste de résilier le contrat de Badou Zaki d’ici demain au plus tard, pour officialiser la venue d’un nouvel entraineur incessamment.

Mohamed-Amine Azzouz