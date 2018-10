FAF : Zetchi misera sur « les compétences des paliers inférieurs »

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a appelé, à Oran, à valoriser les compétences existantes dans les petits clubs de wilayas, pour donner un autre souffle au sport roi dans le pays.

L’occasion fut propice aussi pour le patron de la FAF pour revenir encore une fois sur la récente démission du directeur technique national, Rabah Saadane. «Dorénavant, nous devons choisir l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Le temps des décisions prises au hasard est révolu», a-t-il affirmé. «Nous devons désormais compter sur les compétences et les personnes qualifiées dans le domaine de la formation», a insisté Zetchi. Saâdane avait été désigné à la tête de la DTN en octobre 2017 en remplacement de Fodhil Tikanouine, qui avait lui-même jeté l’éponge. Il a démissionné de son poste après avoir été privé d’assister à un séminaire de la Fédération internationale de football à Londres, faute de visa. Le président de la FAF a rendu hommage, au passage, à tous ceux qui sont en permanence avec les jeunes joueurs qui sont toujours là pour jouer le rôle du père et de la mère. «Nous serons toujours derrière les gens qui travaillent, qui sont au service de football», s’est-il engagé. Il a évoqué, en outre, la double confrontation qui attend la sélection algérienne face au Bénin, les 12 et 16 en cours dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2019 au Cameroun, affichant son optimisme quant aux capacités des Verts de renouer avec la victoire et consolider par là même leurs chances de se qualifier au rendez-vous camerounais. Il a également rassuré que la démission de Saadane et tout le bruit qui s’en est suivi n’a guère affecté l’entraîneur national, Djamel Belmadi, qui a été cité par le désormais ex-DTN pour avoir emmené avec lui à Londres l’entraineur des gardiens des Verts, Aziz Bouras. «Idem pour la sélection nationale d’une manière générale», a conclu le patron de la FAF.



Saâdane (ex-DTN) : « Je vais tout dévoiler après les matchs face au Bénin. »



L'ex-directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de football, Rabah Saâdane a refusé lundi de commenter les accusations du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et a assuré qu'il va tout dévoiler après la double confrontation des Verts face au Bénin pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. «Pour l'instant, je ne vais pas répondre aux graves accusations du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, pour éviter de m'engager dans une guerre des mots avec lui et la FAF. Notre sélection nationale est à quelques jours d'une double confrontation très importante face au Bénin, je préfère donc laisser de côté mon différend avec la FAF pour permettre à l'équipe de se préparer dans la sérénité», a déclaré Saâdane à l'APS. «Je n'ai pas apprécié la façon dont la FAF a traité le dossier de ma participation à la conférence de la FIFA sur la Coupe du monde 2018 à Londres. J'ai pris toutes les mesures nécessaires pour assister à cette conférence, mais j'ai été surpris d'apprendre que mon visa n'était pas disponible à la dernière minute. Le président de la FAF a lancé des accusations graves et sans fondement. Je vais tout déballer lors d'une conférence de presse juste après les matchs face au Bénin», a-t-il ajouté. Rabah Saâdane avait présenté sa démission mercredi 3 octobre à la FAF après moins d’une année à la tête de la direction technique nationale. Il devait se déplacer à Londres avec le sélectionneur national Djamel Belmadi pour prendre part à une conférence organisée par la Fédération internationale de football (Fifa) consacrée à l'évaluation de la Coupe du monde 2018 entre le 22 et le 25 septembre dernier, mais il n'avait pas réussi à avoir son visa pour des raisons inconnues. Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a qualifié dimanche à Tlemcen «d'illogiques» les raisons de la démission du directeur technique national (DTN), Rabah Saâdane. Lors d'une conférence de presse, Zetchi a fait savoir que Rabah Saâdane, installé le 15 octobre 2017 en tant que directeur technique national (DTN), « a assiste à 6 réunions du BF sur les 12 , donc 50 pour cent du temps il était absent ", estimant que les raisons de sa démission sont «illogiques».