Dans la lucarne : Un « déballage » qui ne mène à rien

Les regards de la « famille sportive » nationale sont tous rivés un peu sur le match officiel que va jouer notre sélection nationale, ce vendredi, à Tchaker, à partir de 20h45. Il s’agira d’un test très important contre le Bénin, une équipe nationale qui, jadis, nous réussissait très bien. Aujourd’hui, les données ont fichtrement changé, et l’EN A est devenue, à son corps défendant, un « bouclier » pour sauver ce qui peut l’être. Désormais, on ne jure que par cette sélection nationale et surtout son coach, Djamel Belmadi, considéré comme le technicien qui peut donner un nouveau « souffle » à un football en quête de renouveau au niveau de sa « vitrine ». On peut dire qu’il en a bien besoin. Toutefois, la situation n’est pas en train d’aller comme le veut certains exerçants ou « vivotant » autour de l’EN. Par conséquent, il existe trop d’intérêts et d’enjeux au niveau de la FAF et les différentes sélections nationales de jeunes qui gravitent au sein de Sidi Moussa. Il est évident qu’au niveau des résultats, ce n’est pas ce que la plupart des spécialistes, et notamment le président de la FAF, avaient souhaité. Certes, il y eut quelque chose qu’on peut qualifier de bon, mais globalement, ce n’est pas la gaieté dans la «maison de verre» de Dely Ibrahim. Il faut dire que les observateurs estiment que les rapports entre les uns et les autres étaient loin d’être au beau fixe. Cela a été apparent après le premier «couac» qui avait surgi après le non-déplacement de Saâdane à Londres. L’ex-DTN avait affirmé, à travers les chaînes de TV privées, qu’il a été victime « d’un coup bas » de la part de la FAF qui l’avait envoyé à l’aéroport pour rien. Car pour un « voyage » à Londres, il faut immanquablement le visa d’entrée qu’il faudra demander à l’ambassade d’Angleterre et non pas au niveau de la British Airlines. C’est vrai qu’il est parti pour rien alors que tout était « ficelé » au départ, selon lui. « Ce qui me chagrine, c’est qu’on m’a envoyé

‘’poireauter’’ pendant plus de quatre heures alors que tout était fait pour que Bouras me remplace. C’est ce qui a été fait. Par conséquent, je ne travaillerai plus jamais avec eux». C’est comme cela qu’il avait expliqué le fait qu’il ne soit pas parti à Londres alors qu’il avait bénéficié d’une prise en charge totale de la FIFA avec la précision de l’itinéraire (aller et retour) et le numéro de la chambre d’hôtel. Il a aussi, d’une certaine façon, impliqué l’entraîneur national, Djamel Belmadi. « Depuis qu’il a pris l’EN, mes rapports avec Zetchi, qui étaient bons, ont totalement changé. Le courant ne passait plus très bien entre nous. Il faut dire que ce qui m’est arrivé va l’être aussi avec Boualem Charef.» Ce que le président de la FAF, Zetchi, a catégoriquement démenti. Ce divorce quelque peu brutal n’est pas arrivé à point nommé surtout que l’EN n’a pas encore réconforté son monde. Il faut qu’il y est d’abord des résultats sur le terrain avant de dire quoi que ce soit. Pour cela, Zetchi, le président de la FAF, n’a pas tardé à réagir et de donner son avis sur la question. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été tendre avec son ex-DTN, Rabah Saâdane. Il affirmera d’emblée qu’il s’agit d’un « menteur », puisqu’il n’a pas été remplacé. Tout ce qu’il a dit sur Bouras n’est que

« affabulations » à dormir debout. Saâdane nous a trahis. Au lieu de parler de son programme d’action, comment il allait procéder pour développer le football national, tout ce qu’il a fait, c’est qu’il a brillé par son absence. Sur 12 réunions, il n’a assisté qu’à 06 d’entre-elles Il a toujours trouvé le moyen de se faire représenter par son adjoint. Aujourd’hui, il veut aussi impliquer Boualem Charef. Et cela reste incompréhensible. C’est pour cela qu’on parle de trahison. Concernant le coach national, tout ce qu’il a dit sur lui est archi-faux». Il est certain que cette « bataille » où on « lave le linge sale » devant tout le monde n’est pas fait pour arranger les affaires de notre football qui a besoin de beaucoup d’efforts pour sortir de l’ornière et surtout de sérénité.

Hamid Gharbi