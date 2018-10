Célébration de la Journée de la diplomatie algérienne : Sous le signe de la paix et de la stabilité 

C’est sous le signe de la paix et de la réconciliation, qu’a été célébré, hier à Alger, le 56e anniversaire de la Journée de la diplomatie algérienne, qui correspond à l’adhésion officielle de l’Algérie à l’Organisation des Nations unies, le 8 octobre 1962.

L’événement s’est tenu, hier, au Centre international des conférences d’Alger sous l’égide du ministère des Affaires étrangères, en présence de membres du gouvernement, de personnalités nationales et de représentants du cycle diplomatique. «En ce jour de 1962, le drapeau algérien a été hissé dans l’enceinte de l’ONU, aux côtés de ceux des autres nations, consacrant le recouvrement de la souveraineté nationale et le rétablissement de l’Etat algérien dans ses droits légitimes en tant que membre de la communauté des nations», a indiqué d’entrée le ministre des Affaires étrangères dans son allocution. Il enchaîne en rappelant qu’en cette date mémorable, «le peuple algérien a recueilli un autre fruit important des sacrifices incommensurables qu’il a consentis, et ce à travers la reconnaissance universelle du juste aboutissement de son glorieux combat pour sa liberté et sa dignité, longtemps spoliés par un système colonial génocidaire». Il s’agit là «d’une victoire commune sur les forces rétrogrades et criminelles partisanes de la domination coloniale, de l’oppression des peuple et du déni de leurs droits indéniables», a encore indiqué M, Messahel, en s’inclinant devant la mémoire de nos valeureux martyrs qui ont consenti le sacrifice suprême pour que notre pays retrouve son indépendance, sa place et sa voix dans le concert des nations libres.» «La concorde civile, la réconciliation nationale et le vivre ensemble en paix sont les thèmes sous lesquels nous avons placé cette célébration», fera savoir encore le ministre. Thèmes qui représentent, explique-t-il, «les dimensions fondamentales et complémentaires de la démarche de paix et de renforcement de la cohésion nationale prônée et mise en œuvre avec conviction et détermination par le Président Abdelaziz Bouteflika». Le ministre rappellera d’ailleurs le discours prononcé par le Chef de l’Etat, le 6 avril 2005, à l’Unesco devant la Conférence mondiale sur le dialogue des civilisations où il avait plaidé l’impératif pour la communauté internationale de recourir à des actions concrètes «pour que le dialogue entre les cultures et civilisations soit fécond et conduise l’humanité vers le bonheur espéré, pour gagner le pari du vivre ensemble». Aujourd’hui encore, l’Algérie, pays stable et en paix, œuvre pour la promotion de la politique de réconciliation nationale, le renforcement de l’Etat de droit, la consolidation des droits de l’homme et des libertés individuelles, l’affermissement de l’Etat de droit et l’ancrage de la démocratie. Ce sont là, indique M. Messahel, autant de priorités de l’action menée par l’Exécutif sous la gouvernance judicieuse du Président de la République. Le ministre ne manquera pas, par ailleurs, de saluer le «rôle déterminant» qu’assurent les forces de sécurité, sous la conduite de l’ANP «dans l’élimination de la menace terroriste et le retour de la paix et de la stabilité». Sur un autre volet M. Messahel mettra en exergue dans son allocution le fait qu’en pleine guerre de libération, «la diplomatie algérienne a réussi à inscrire à son actif et au palmarès de l’Algérie de nombreuses réalisations en la matière, notamment, de lutte en faveur du droit des peuples, du règlement des conflits par la voie pacifique, le dialogue et la négociation». C’est cette volonté d’œuvrer en faveur de solutions pacifiques fondées sur la légalité internationale, la non-ingérence dans les affaires intérieurs des Etats et le respect de leur unité et intégrité territoriale qui guide, aujourd’hui les efforts soutenus de l’Algérie pour la promotion de la paix et de la stabilité, notamment au niveau de l’espace régional, comme c’est le cas en Libye et au Mali.

Il convient de noter que la célébration de cette Journée a été marquée en outre par la projection d’un documentaire retraçant l’engagement du Chef de l’Etat en faveur de la paix, objectif phare de l’action menée par M. Bouteflika tout au long de sa riche carrière politique.

Karim Aoudia