Recyclage des déchets : Promouvoir l’industrie de récupération

La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati, a inauguré, hier à la Safex, la 3e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets industriels (REVADE).

Mme Zerouati, qui était accompagnée de la directrice générale de la Chambre algérienne de commerce et d'Industrie (CACI), Mme Ouahiba Bahloul, et des cadres du ministère, a insisté sur la nécessité de renforcer l’investissement dans ce domaine porteur pour l’économie et la protection de l’environnement. S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée en marge du Salon, la ministre a souligné que dans le contexte actuel, les déchets sont devenus des produits à valoriser et à recycler pour la production de l’énergie et des matières premières. Elle dira dans ce sens que « l’Algérie se projette vers une vision globale de développement durable pour la gestion des déchets. C’est une stratégie très importante sur laquelle elle s’appuie pour le changement et la transition hors-hydrocarbures pour une économie forte génératrice d’emplois et de la richesse ». Devant les participants, la ministre n’a pas manqué d’afficher sa satisfaction quant à la tenue de ce Salon. Elle a indiqué qu’on ne peut que se réjouir de cette 3e édition qui vient consolider ce qui était déjà fait dans la précédente édition et qui visera également la promotion de l’industrie de récupération et du recyclage des déchets, l’encouragement de l’investissement et la création de nouvelles entreprises, et promouvoir et développer la gestion et la valorisation des déchets industriels. Les participants à cet événement, notamment les étrangers, a-t-elle dit « sont venus avec d’autres solutions à moyen et à long terme et avec de nouveaux équipements et des nouvelles technologies utilisées dans le domaine de la transformation et du recyclage des déchets ». «Le traitement des déchets n’est plus l’affaire d’un simple traitement, il concerne aussi les grandes entreprises comme les cimenteries», a ajouté la ministre.

Elle rappelle que « l'Algérie se prépare à l'objectif zéro déchet à l'horizon 2030, ce qui nécessite l’implication totale des citoyens qui constituent le maillon fort ». En réponse à une question de savoir si le ministère assurera l’accompagnement des entreprises souhaitant activer dans ce domaine, elle a souligné que « pour réussir notre politique dans ce domaine, il est impératif d’assurer en premier lieu l’accompagnement des entreprises ». La ministre a fait savoir que son département vise à encourager le recyclage des déchets à travers la promotion des métiers verts et à accompagner des projets d’investissement dans les domaines de l’énergie nouvelle. Appuyant ses dires, elle a fait savoir qu’un décret sera soumis prochainement au Conseil des ministres pour rattacher le dossier des énergies renouvelables aux activités du Centre national des technologies de production plus propre puisqu’il assure l’accompagnement des entreprises.

S’agissant des avantages accordés aux entreprises pour investir dans ce domaine, Mme Zerouati a cité, entre autres, la garantie du marché et la visibilité.

13 millions de tonnes sont générés chaque an. Il y a lieu de noter que le nouveau plan quinquennal 2015/2019 considère l’économie verte comme un axe porteur de développement et de progrès technologique et encourage les investissements dans les secteurs liés à l’économie verte, notamment la valorisation des déchets.

Ait Ziane Makhlouf