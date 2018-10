Direction générale des forêts : Lancement d’un projet de partenariat avec la FAO

Le siège de la Direction générale des forêts a abrité, hier, une cérémonie de signature d’un projet de partenariat entre cette instance et l’Organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). L’objectif principal de ce projet est l’amélioration de la contribution du secteur forestier à l’économie nationale, l’amélioration du niveau de vie des populations forestières algériennes, ainsi que la gestion durable des forêts. Cette rencontre vise également à développer, dans notre pays, des micro-entreprises forestières basées sur certains produits forestiers non ligneux, comme c’est le cas d’ailleurs du romarin, du caroubier et du pin pignon. S’exprimant en cette occasion, le directeur général des Forêts, M. Mahmoudi Ali, a mis en exergue les effets bénéfiques de cette coopération technique : « Nous sommes présents, ensemble, pour signer ce document de démarrage qui est une assistance technique pour le développement des micro-entreprises forestières basées sur les filières du caroubier, du romarin ainsi que du pin pignon. Les résultats escomptés sont l’aboutissement d’une étude détaillée sur ces filières et une diversification de l’économie nationale hors hydrocarbures.» Pour sa part, M. Nabil Assaf, représentant du bureau de la FAO à Alger, a souligné sa disponibilité pour accompagner l’Algérie qui, selon lui, tient une place centrale : « La signature de ce projet n’est pas le premier ni le dernier. La FAO est honorée d’être là pour signer un tel accord qui peut apporter beaucoup aux populations et qui s’inscrit pleinement dans les efforts du gouvernement algérien pour protéger sa flore ». Il faut savoir qu’en Algérie, la fonction assignée à la forêt a été, pendant longtemps, d’abord environnementale (lutte contre la désertification, biodiversité, réserves hydriques, paysages) et dans une moindre mesure, socioéconomique (source de revenus pour les riverains).

Limitée dans sa surface, menacée par la pression anthropique de plus en plus grande, la forêt est perçue comme un patrimoine national précieux à protéger. Cette vision a, d’ailleurs, largement façonné les politiques forestières algériennes, plus tournées vers la conservation que vers la valorisation. C’est d’ailleurs grâce aux efforts importants consentis par les pouvoirs publics, à travers la Direction générale des forêts (DGF) et ses différents programmes d’action, que ce patrimoine forestier est relativement conservé, malgré la multiplication de la pression anthropique et une évolution peu favorable des conditions climatiques.

En effet, de par sa position géographique, l’Algérie constitue un territoire où se superposent plusieurs faciès écologiques correspondant aux différents climats, à savoir le climat tempéré de type méditerranéen dans sa frange maritime, le climat semi-aride de l’intérieur des terres, et le climat aride propre aux zones désertiques sur la plus grande partie de son territoire saharien. Compte tenu de cette diversité du territoire algérien, la politique forestière nationale accorde une approche globale, mais en même temps différenciée par grandes zones écologiques. En effet, pour la région tellienne, il s’agira surtout de développer une démarche d’aménagement intégré en vue de la préservation des espaces boisés dans leur forme originelle, alors qu’au niveau des hautes plaines steppiques où les phénomènes de l’érosion et de la désertification constituent des phénomènes majeurs, les grands défis résident dans une politique audacieuse de reforestation de longue haleine et à laquelle l’Algérie s’est attelée depuis longtemps.

Ainsi, notre pays a sans hésitation adhéré aux différentes conventions internationales qui mettent en relief la nécessité d’attribuer à la foresterie des formations nouvelles et élargies et au secteur des forêts celle d’inscrire ses activités dans un cadre global intersectoriel et participatif, et n’a jamais lésiné sur ses efforts pour participer à tous les forums mondiaux et régionaux qui traitent de l’environnement et du développement de ce secteur porteur et stratégique.

