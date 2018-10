Egalité des sexes dans l’action législative : Formation au profit des parlementaires

«L’intégration de l’approche du genre dans le rôle législatif parlementaire», est le thème d’une session de formation dont les travaux ont débuté hier, à Alger. Cette session, la deuxième en la matière, s’inscrit, en fait, dans le cadre d’un programme de coopération entre l’organisme ONU- Femmes (l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes) et le gouvernement algérien.

Dans cette optique, l’initiative onusienne, renforcée par la volonté des pouvoirs publics dans ce domaine, a pour objectif, notamment, de renforcer les compétences des parlementaires des deux chambres dans le travail qu’ils exercent. L’accent sera mis dans ce cadre sur tout ce qui concerne les droits de la femme, énoncés aussi bien dans la Loi algérienne que dans les conventions internationales.

Il s’agit aussi d’initier les représentants du peuple à des outils leur permettant d’optimiser l’analyse des textes qui leur sont soumis pour examen, appréciation et vote, de façon à ce qu’ils prennent toujours en compte l’importance et l’impérieuse nécessité d’intégrer l’approche du genre dans le travail parlementaire.

Ainsi, les membres du Conseil de la Nation et de l’APN prenant part à cette session auront à étudier, trois jours durant, pas moins de cinq modules. Il s’agit notamment, des « mécanismes internationaux de promotion des droits des femmes, du «cadre légal algérien relatif aux droits civils, économiques, sociaux et politiques des femmes » et de «la garantie juridique des droits des femmes dans une perspective égalitaire ».

Nos députés auront droit aussi à des modules consacrés à « la participation égalitaire des femmes à la vie politique» et aux « droits socioéconomiques des femmes». Tous ces modules seront enseignés sous forme de conférences-débats et d’ateliers qui sont animés par des universitaires de renom, à l’image de Mme Nadia Ait Zai et des experts internationaux, comme M. Marc Pichard, chercheur co-auteur de l’étude «La loi et le genre», effectuée au CNRS en 2014, et Mme Jinan Limam, experte en droit constitutionnel et droits humains.

De ce fait, le programme de coopération «Renforcement de l’effectivité de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie» —qui s’étale jusqu’à la fin de l’année en cours— a été lancé, faut-il le rappeler, en octobre 2015 avec le soutien financier du gouvernement belge (dans le cadre du programme de coopération Algérie-Belgique 2014-2017), comme souligné d’ailleurs par les organisateurs de cette session. Ces derniers ont, d’autre part, mis l’accent sur le fait que «ce programme intervient en appui aux dynamiques nationales et qu’il s’inscrit totalement dans le cadre de la politique nationale pour la défense et la promotion des droits humains des femmes et dans la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Algérie» dans ce sens.

Il sera mis en exergue également que le programme s’articule autour de trois grands axes d’intervention. Le premier concerne la promotion et la participation politique des femmes aux assemblées élues par le renforcement des capacités des femmes élues au Parlement et aux niveaux local et wilayal. Le deuxième axe s’articule autour du renforcement de la lutte et de la prévention contre la violence à l’égard des femmes et des filles, à travers l’amélioration de la prise en charge des femmes victimes de violence et des données produites.

Enfin, le troisième axe a trait à la promotion et la diffusion des valeurs de l’égalité, principalement au sein des médias et de la société civile. Il est à noter, enfin, dans ce sillage, que la session de formation, qui est actuellement dispensée au profit des députés, fait partie du premier axe du programme qui stipule notamment que des cycles de formation sont prévues au profit d’élus locaux.

Soraya Guemmouri