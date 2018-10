Réformes dans le secteur de la Justice : Un effort majeur

L’expérience algérienne en matière de réforme pénitentiaire est saluée par l’Union européenne. Mieux encore, «les solutions élaborées par l’Algérie sont fort adaptées pour être généralisées dans tous les pays de la région». Tel est le constat fait, hier à Alger, par l’ambassadeur de l’Union européenne, M. John O’Rourke.

S’exprimant en marge de l’ouverture du séminaire organisé par la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, en collaboration avec la délégation de l’Union européenne en Algérie portant sur l’évaluation de «la coopération en matière pénitentiaire», M. l’ambassadeur a tenu à féliciter l’Algérie sur «les résultats satisfaisants» obtenus à l’issue des deux programmes «initiés depuis 2006 pour appuyer les efforts des autorités algériennes dans la mise en place des réformes dans plusieurs secteurs du département de la Justice». Aussi, ce constat a été fait dans le cadre de la présentation du bilan des dix années de coopération entre l’Algérie et l’UE, et qui ont débouché sur les deux programmes de collaboration soutenue. Il s’agit pour le premier, qui va de la période 2008- 2014, de «la formation à la gestion des ressources humaines, la mise en place d’un code déontologique pour les fonctionnaires du système carcéral, la réinsertion et l’informatisation du système et la sécurité», explique l’ambassadeur.

Le second programme consiste, poursuit-il, en « le jumelage entre les administrations pénitentiaires française et algérienne et tend à concrétiser et à mettre en œuvre l’Accord d’association entre l’Algérie et l’UE, pendant la période allant du 16 mai 2016 au 15 novembre 2018»

Les actions de ce jumelage visent, dans ce sens, à améliorer la gestion des établissements pénitentiaires, renforcer la capacité de prise en charge en matière de réinsertion et renforcer la sécurité des établissements.



« Une coopération fructueuse. »



Satisfait des résultats obtenus M. O’Rourke a précisé, en réponse à une question sur le caractère négatif des rapports publiés ici et là, que «l’expérience algérienne en matière de réformes pénitentiaires et la mise en place d’un système carcéral adéquat font partie de l’arsenal d’instruments mis en place et qui a débouché sur une réforme inédite du secteur », jugeant qu’ «il ne faut pas s’arrêter sur certains cas de dépassements individuels qui peuvent se produire dans n’importe quel autre pays».

L’ambassadeur de l’UE a tenu à réaffirmer le fait que « la coopération bilatérale dans ce domaine est très fructueuse, et nous félicitons l’Algérie pour les réformes entreprises dans le secteur de la justice et en particulier dans le système pénitentiaire ».

A deux jours de la célébration de la Journée internationale contre la peine de mort, le représentant européen a encore une fois mis en exergue la position de l’Algérie sur l’application de cette peine: «Nous félicitons également l’Algérie qui a signé le moratoire contre cette peine en 1993, dans des circonstances qui étaient très difficiles à l’époque, et continue à l’appliquer.»



« Les établissements pénitentiaires en Algérie, conformes aux normes internationales. »



Les bonnes appréciations de l’ambassadeur de l’Union européenne ont encouragé le directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, M. Mokhtar Felioune, qui a présidé la séance d’ouverture des travaux de ce séminaire, et qui a tenu à rappeler fièrement « la position de l’Algérie comme l’un des premiers pays initiateurs du processus de réformes pénitentiaires».

Pour appuyer ses dires, M. Felioune mettra en exergue «les rapports positifs des institutions internationales, comme l’Organisation internationale de réforme pénale (PRI) qui considèrent comme pionnière l’expérience algérienne en matière de réformes de son système pénal par rapport aux autres pays de la région».

A cet effet, M. Felioune a déclaré que «les établissements pénitentiaires en Algérie sont conformes aux normes internationales». Ainsi explique-t-il, « l’Etat s’est engagé à moderniser le secteur en procédant à la réalisation de 81 nouveaux établissements de rééducation ».

La réalisation des établissements pénitentiaires ne veut pas dire que le taux de criminalité est élevé, mais renseigne plutôt sur la volonté de l’Algérie de se mettre en adéquation avec les standards mondiaux en vigueur, en la matière, telles la déclaration de Bangkok et les règles minimales pour le traitement des détenus adoptées par l’ONU en 1975 et amendées en 2015 et connues sous l’appellation commune de « Règles Nelson ».

Faisant un rappel sur le fait que «plusieurs établissements ont été hérités de l’époque coloniale et ne répondent plus aux exigences de la politique carcérale moderne adoptée par l’Algérie», Felioune expliquera que les nouveaux établissements pénitentiaires obéissant aux standards des pays développés sont «des espaces sociaux de réinsertion se proposant d’accorder une seconde chance aux égarés». Ne parle-t-on pas de réhabilitation et de réinsertion sociale plutôt que d’emprisonnement ? C’est par ces éléments de langage que l’on peut avoir une idée sur la nouvelle politique carcérale qui a valu «une reconnaissance mondiale à l’expérience algérienne».



Généralisation du bracelet électronique, dès le mois de novembre prochain



Par ailleurs, M. Felioune a déclaré que «le placement sous surveillance électronique au moyen du port du bracelet électronique entrera en vigueur le mois de novembre prochain pour les individus condamnés à une peine privative de liberté ne dépassant pas les trois années », affirmant qu’actuellement, le département de la Justice planche sur «le parachèvement des dispositions techniques».

Pour rappel, le bracelet électronique est devenu une réalité dans le système judiciaire algérien à partir de la promulgation de la loi n°18-01 du 30 janvier 2018 complétant la loi n°05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

A noter que le coût total des deux programmes de coopération en matière pénitentiaire s’est élevé à 20 millions d’euros, dont 2 M euros pour le jumelage et 18 M euros pour le premier programme dédié à la formation et à la gestion des ressources humaines.

Tahar Kaidi