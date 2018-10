M. Louh reçoit l’ambassadeur américain : Promotion de la coopération judiciaire et juridique

La coopération judiciaire et juridique et les questions d'intérêt commun étaient au cœur de la rencontre qui a réuni lundi le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh et l'ambassadeur des États-Unis à Alger, John Desrocher. La rencontre a permis d'«évaluer la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays dans tous les domaines ayant trait à la formation spécialisée». Les deux parties se sont félicitées de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération judiciaire dans le domaine pénale, a précisé un communiqué du ministère de la Justice. Les deux responsables ont abordé également les questions d'intérêt commun.