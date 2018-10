Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : Des parlementaires aujourd’hui en France

Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prendra part aux travaux de la quatrième phase de la session ordinaire 2018 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui se tient jusqu’au 18 octobre à Strasbourg. L'ordre du jour des travaux de cette réunion comporte l'examen de plusieurs thèmes, dont «l'organisation des financements étrangers provenant de pays non européens et destinés à la pratique du culte musulman afin de prévenir la radicalisation et la montée de l'islamophobie», précise la même source.