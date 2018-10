Béjaïa et Tlemcen : 5 narcotrafiquants appréhendés et plus de 100 kg de kif traité saisis

Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont appréhendé, à Bejaïa (5e Région militaire), un narcotrafiquant en possession de 38,225 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont arrêté, à Tlemcen (2e RM), quatre narcotrafiquants et saisi 91,280 kilos de la même substance.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont intercepté, le 7 octobre, lors»d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar

(6e RM), six orpailleurs. En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 1.938 comprimés psychotropes et 2.555 unités de boissons à Oum El-Bouaghi (5e RM) et Aïn Témouchent (2e RM), alors que 25 quintaux de feuilles de tabac ont été saisis à El-Oued (4e RM)». D'autre part, des Garde-côtes ont mis en échec, à Cherchell (1e RM), Oran (2e RM) et El-Kala (5e RM), des tentatives d’émigration clandestine de 65 personnes, tandis que 11 immigrants clandestins ont été arrêtés à Tamanrasset (6e RM).



Reddition de 2 terroristes à In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar



Deux terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires à In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar dans la 6e Région militaire.

Il s’agit du dénommé Hmidouche Abdelkader, dit «Chrif», qui avait rallié les groupes terroristes en 2013, et de Aklil Ali, alias «Abou Abdallah», qui lui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Lesdits terroristes étaient en possession de deux pistolets mitrailleurs, six chargeurs et des munitions. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a découvert à Tamanrasset (6e RM), un pistolet mitrailleur et un chargeur.