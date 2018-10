Square Port-Saïd à Alger : Réouverture fin octobre

Le square Port-Saïd, datant de l'ère coloniale, faisant le lien entre la Basse Casbah et Alger-centre sera accessible au grand public vers la fin du mois courant, après la réalisation de travaux de réhabilitation entamés depuis février 2017, a annoncé le maire d'Alger-centre, Abdelhakim Bettache.

«Le square Port-Saïd, qui a fait l'objet depuis février 2017 de travaux de réaménagement et de réhabilitation, sera ouvert pour le public vers la fin octobre. Tout a été refait et restauré, en usant des mêmes matériaux de l'époque coloniale afin de redonner au Square Port-Saïd, son lustre d'antan», a-t-il précisé. Immergé dans un écrin de verdure, le kiosque à musique du square Port-Saïd va accueillir des spectacles d'artistes et des concerts de musiciens à la grande joie des Algérois et des visiteurs de la capitale. «Avec l'ambition d'attirer un grand nombre de visiteurs, le Square Port-Saïd sera aussi le théâtre de différentes activités culturelles ainsi que des expositions d'oeuvres d’art», a affirmé le maire d'Alger-centre.

Des bustes de bronze à l'effigie de figures du

4e art, à l'instar de d'Abdelkader Alloula, Mohamed Boudia, Kelthoum et Azeddine Medjoub seront érigés au niveau de la façade principale du Théâtre national algérien afin de rendre hommage à ces hommes et femmes d'exception qui ont apporté une grande contribution au développement du 4e art algérien.