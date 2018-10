Amélioration du processus électoral : La communication, un facteur important

La communication permanente avec les électeurs constitue «un facteur important dans l’amélioration du processus électoral en Algérie», a considéré, hier à Constantine, le vice-président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Brahim Boudoukha. «Les électeurs sont le moyen et l’objectif du processus électoral, et sont les détenteurs du droit de vote, de candidature, de surveillance, de recours et celui de réclamer des comptes», a indiqué M. Boudoukha, dans son intervention, à l’ouverture d’un stage de formation régional destiné aux membres de la HIISE et des directeurs de la régulation et des affaires générales des wilayas de l’Est. Il a également relevé que la communication permanente permet également «d’informer l’opinion publique de tout ce qui se rapporte à l’élection et la rassure sur ses choix».

M. Boudoukha a également relevé que «l’amélioration du processus électoral est une mission noble et stratégique, car il est étroitement lié à la sécurité et à la stabilité, et constitue la clé du développement durable», d’où, selon lui, la nécessité d’améliorer constamment les lois et les règlements régissant l’opération.

Il a aussi insisté sur la fermeté des sanctions contre tout manipulateur du processus électoral à tous les niveaux, de sorte à réprimer le transgresseur et à consolider la confiance du corps électoral et de tous les partenaires de l’opération électorale. M. Boudoukha a indiqué, en outre, que cette seconde rencontre du genre depuis 2018 s’inscrit dans le programme annuel de la HIISE visant à permettre aux bénéficiaires de la formation d’accomplir leur devoir de surveillance, conformément à la loi, affirmant que d’autres stages similaires sont prévus à Béjaïa, Ghardaïa et Tlemcen, les 11, 15 et 18 octobre.

Des participants au stage ont mis l’accent sur la noblesse et le poids de la mission qui leur est assignée, faisant état de «leur disponibilité à assumer ce devoir national dans les faits et le respect strict de la loi, lors des prochains rendez-vous électoraux».