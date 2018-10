M. Bensalah reçoit une délégation parlementaire canadienne : Élargir les domaines de coopération

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier à Alger, une délégation de haut niveau de l’Association parlementaire Canada-Afrique (APCA), conduite par le sénateur Raynell Andre Y chuk, avec laquelle il a examiné «les moyens de développer les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment parlementaire».

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadrice du Canada, Patricia McCullagh, il a été procédé «à l'échange de vues sur les questions d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme». À ce titre, M. Bensalah a affirmé que «l'Algérie qui a lutté seule contre le terrorisme et qui l'a vaincu, jouit aujourd'hui, grâce à la politique éclairée du Président Abdelaziz Bouteflika, relative à la concorde civile et à la réconciliation nationale ainsi qu'aux réformes qu'il a initiées sur tous les plans, de la sécurité et de la stabilité et demeure à l'abri des répercussions du «Printemps arabe», affirmant que «l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme est un modèle à suivre». De son côté,

Mme Andréychuk a salué «le rôle de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé», précisant que «l'un des principaux objectifs de sa visite est de s'enquérir de l'approche de l'Algérie concernant une stratégie internationale commune relative à la lutte contre ce phénomène, vu le rôle important de l'Algérie dans la région». Elle a fait état, en outre, «de la disposition de son pays à élargir les domaines de coopération avec l'Algérie notamment dans le domaine des ressources naturelles, de l'agriculture et de la santé», saluant «l'engagement du Président de la République à renforcer davantage les relations entre l'Algérie et le Canada». Par ailleurs, les deux parties ont passé en revue «la situation en Libye, au Mali et au Sahara occidental», mettant l'accent sur «l'impératif de respecter la légalité internationale pour le règlement de ces crises».



Entretien avec Messahel



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu la délégation de la mission bilatérale Canada-Afrique, conduite par Rob Oliphant et Raynell Andreychuk.»Le Canada entretient des relations «très importantes» avec l’Algérie, a déclaré M. Oliphant à la presse à l'issue de la réunion, affirmant que les deux pays ont de bonnes perspectives pour aller de l'avant dans le renforcement de leur coopération bilatérale à travers le développement et la diversification de leur partenariat. Par la même occasion, le sénateur a relevé le «rôle de l'Algérie dans la sécurité et la stabilité régionales, et son leadership en matière de démocratie», ajoutant que les deux pays partagent aussi les mêmes vues»sur les questions relatives à l'indépendance et à l'autodétermination. Pour sa part,

Mme Andreychuk s'est félicitée des entretiens qui ont eu lieu entre les deux parties. Elle a mis l'accent, à cet égard, sur l'importance pour son pays de renforcer ses relations avec l’Algérie, à travers un dialogue et une concertation continus sur les différentes questions d'intérêt commun, et l’intensification des échanges au niveau gouvernemental et parlementaire notamment.