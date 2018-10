Ancien professeur à l’Université d’Alger : décès de Habib Hamdani

Le Professeur Hamdani, ancien professeur à l'Université d'Alger, est décédé le vendredi 5 octobre en France, à l'âge de 94 ans, suite à une longue maladie, a-t-on appris du chargé de communication de cette institution. M. Hamdani est né le 22 juillet 1924, à El Bayadh et a obtenu l'agrégation en langue arabe à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes de Paris. En 1962, il a occupé la fonction d'Inspecteur d'Académie à Chlef et a été directeur des affaires culturelles au ministère de l'Education et de l'orientation jusqu'en 1969 avant de prendre sa fonction de professeur à l'université d'Alger. Il a aussi contribué à la création de l'ENA.