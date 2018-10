Recrutement d’enseignants : Feu vert de la fonction publique

La direction générale de la fonction publique vient de donner le feu vert au ministère de l’Education nationale afin de procéder au recrutement des enseignants des deux cycles, moyen et secondaire, toutes matières confondues. Des enseignants reçus au titre du concours de recrutement d’enseignants 2017, mais qui étaient sur les listes de réserves. Cette décision intervient à point nommé pour pouvoir combler le manque d’enseignants enregistré au niveau des wilayas.

De leur côté, les directions de l’éducation des wilayas ont entamé l’opération de convocation des enseignants inscrits sur la liste de réserve de l’année 2018 dans les matières : arabe, tamazight, et français.

De fait, le ministère de l’Education peut avoir recours à ce genre de recrutements tout le restant de l’année en cours, puisque les listes de réserve resteront ouvertes jusqu’au 31 décembre 2018. Néanmoins, les directeurs de l’Education sont tenus de respecter les mécanismes et conditions en vigueur pour la convocation des enseignants inscrits dans les listes de réserve, notamment en ce qui concerne l’ordre de mérite et le classement en commençant par la meilleure moyenne jusqu'à la dernière et qui est 10/20. Les nouveaux enseignants ont bénéficié d’une formation pédagogique de 12 jours durant le mois juillet dernier dans les matières de la langue arabe, les techniques de gestion des classes, la législation scolaire et l’enseignement des langues étrangères. Mme Benghabrit a fait savoir que cette opération de recrutement de nouveaux enseignants vise à faire face au déficit enregistré dans certaines matières essentielles. «Cette démarche entreprise par le département de l’éducation intervient dans le but de combler le vide que connaissent certains établissements scolaires en matière d’encadrement pédagogique dans certaines filières», a-t-elle expliqué. La ministre de l’Education a également mis en avant le fait que l’opération de recrutement tient compte du «mérite et du classement», en exploitant d’abord la liste de wilaya inscrite dans la plate-forme de recrutement de l’année 2017, puis la liste nationale.

Un responsable du ministère de l’Éducation a fait savoir à ce propos, que 80% des nouvelles recrues, compte tenu des profils pour lesquels elles auront été retenues, passeront obligatoirement par des sessions de formation et que celles retenues pour occuper un poste d’enseignant d’arabe, de tamazight ou de français, suivront une année de formation pédagogique préparatoire.

Celle-ci débutera le mois prochain, et sera sanctionnée par des examens et une soutenance de mémoire. Ces formations sont consacrées pour les sortants des universités. Le même responsable a en outre, indiqué qu’il reste à combler 49.000 postes d’enseignants du primaire et 7.000 autres spécialités dans différents domaines.

Ce qui signifie, certainement, que d’autres concours de recrutement seront programmés dans les mois à venir. Il convient de souligner que le départ massif en retraite des fonctionnaires de l’Éducation nationale, tous corps confondus, à la suite de l’annulation de la retraite anticipée a poussé le ministère à organiser plusieurs concours de recrutement afin de combler le déficit engendré. En 2017, 10.000 enseignants, et 4.000 agents administratifs avaient été embauchés dans le cadre d’un recrutement externe, auquel avaient participé plus de 700.000 candidats, outre la promotion de 45.000 employés à l’issue d’un examen professionnel.

Pour ce qui est de l’année 2016, 66.869 enseignants avaient été également recrutés sur la base d’un concours sur épreuves organisé au mois d’avril de la même année. 38.002 autres enseignants avaient été, en outre, embauchés à travers l’exploitation des listes d’attente. Il faut savoir que l’exploitation des listes de réserve pour les enseignants du cycle primaire, dans le cadre du concours 2016, s’est achevée en décembre 2017, tandis que celle de la liste de réserve pour le concours de recrutement des enseignants du moyen et du secondaire prendra fin le 31 décembre 2018.

Salima Ettouahria