Commémoration du 61e anniversaire de la Bataille d’Alger : fierté et sacrifice

Ali Ammar, Hassiba Ben Bouali, Mahmoud Bouhamidi et Omar Yacef dit «P’tit Omar» sont des noms qui resteront à jamais gravés dans la mémoire des Algériens. Ces glorieux chouhada, qui ont consenti le sacrifice suprême pour que vive l’Algérie libre et indépendante, sont tombés au champ d’honneur, un certain 8 octobre 1957.

A l’occasion de la commémoration du 61e anniversaire de la Bataille d’Alger, le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a présidé, hier, une cérémonie de recueillement à la mémoire de ces héros de la Révolution. Le ministre était accompagné du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, des représentants de la famille du défunt, de la famille révolutionnaire et de la société civile.

La forte délégation s’est d’abord, rendue à la fameuse adresse du 5, rue des Abderrames, où se trouvait la cache d'Ali Ammar, et ses compagnons de combat. En cette occasion une gerbe de fleurs a été déposée et la Fatiha du saint Livre récitée.

«L’objectif principal de cette commémoration consiste à mettre en évidence les sacrifices consentis par les martyrs pour la libération du pays du joug de l’indu occupant et surtout démontrer le rôle joué par les héros de la Révolution dans la lutte armée», a déclaré le ministre des Moudjahidine.

M. Zitouni a souligné, à cet effet, que la commémoration de la mort des glorieux chouhada a notamment pour but d’ancrer l’amour de la patrie chez les jeunes et de les inciter à s'inspirer de leurs idéaux. «La façon dans laquelle ils sont morts ne peut que démontrer au monde entier les atrocités commises par le colonialisme français en Algérie», a-t-il dit.



Appel aux générations montantes à s’inspirer des sacrifices des moudjahidine pour relever les défis



Dans cette optique, il a appelé à la préservation de la mémoire historique et collective du peuple algérien, en mettant en exergue et en glorifiant les sacrifices des aînés. Des sacrifices qu’ils ont légués dans toute leur grandeur et avec une grande fierté, aux générations montantes. «Ce à quoi œuvre le ministère des Moudjahidine à travers l’intérêt porté à l’écriture de l’histoire et sa transmission par toutes les voies et tous les moyens», a-t-il soutenu.

À cet égard, il a évoqué le message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans lequel il a invité le peuple algérien à faire des moudjahidine et des martyrs «un exemple à suivre pour continuer à édifier une Algérie forte». «Il nous incombe d'être à la hauteur du sacrifice et de continuer dans cet élan d’amour de la patrie et relever les défis auxquelles fait face l’Algérie d’aujourd’hui», a fait indiqué le ministre.

Par ailleurs, M. Zitouni a déclaré dans un point de presse en marge cette sortie, que le dossier de restitution des Archives nationales est «en bonne voie» et enregistre des indicateurs positifs, soulignant en même temps que la question du retour des pieds noirs en Algérie est inenvisageable. «Il s’agit-là simplement d’informations non fondées», a-t-il dit. Saisissant cette occasion, le chef de l’exécutif de la wilaya d’Alger, M. Abdelkader Zoukh a fait remarquer que «la fidélité aux générations précédentes s’impose», relevant dans ce sillage toute «l’importance de préserver ce legs précieux laissé par nos aïeux qui ont consenti le sacrifice suprême pour le recouvrement de l’indépendance nationale».



Ali la Pointe, Hassiba, P’tit Omar… des légendes



Combattant au courage et à l'audace exemplaires de la lutte de Libération nationale, Ali Ammar (1930-1957) est principalement connu pour sa participation à la Bataille d'Alger aux côtés de Hassiba Ben Bouali, Zohra Drif, Omar Yacef (dit P’tit Omar) et Yacef Saâdi, alors chef de la Zone autonome d'Alger (ZAA). Révolté et rebelle, Ali la Pointe avait une aversion prononcée contre le système colonial qui régissait l'Algérie et asservissait son peuple. En 1952, il est incarcéré à la prison de Damiette (Médéa) alors qu'il était âgé de 22 ans.

Ce passage en prison lui avait permis de faire la connaissance de nationalistes qui lui inculquèrent l'idée de la Révolution. Trois années plus tard, le 2 avril 1955, il s'évade en compagnie de l'un de ses compagnons de cellule. Une traque a été menée par les autorités françaises contre lui, car il commençait à constituer un réel danger pour le maintien de «l'Algérie française».

Après trois années de lutte armée (avril 1955 - octobre 1957), Ali la Pointe est repéré le 8 octobre 1957 par les forces armées coloniales dans une maison de la Casbah, située au 5, rue des Abderrames. Il a été, alors, tué en compagnie de ses frères d'armes de la Zone autonome d'Alger, en l'occurrence Mahmoud Bouhamidi, Hassiba Ben Bouali et Omar Yacef, dit P'tit Omar, âgé, alors, de seulement 12 ans, après que des militaires du 3e Régiment étranger de parachutistes (REP), commandé par le colonel Bigeard, eurent dynamité la maison où ils s'étaient réfugiés.

A ce jour, ils figurent parmi les grandes légendes de ce qu’on a appelé, «la Bataille d’Alger».

Sarah A. Benali Cherif