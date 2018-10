Partenariat industriel : Le Groupe IVAL à la conquête du marché malien

Dans le cadre de sa stratégie de développement vers l’international, le groupe IVAL a procédé, lors d’une cérémonie organisée au niveau de sa direction générale (ZI. Oued Smar), à la signature d’un mémorandum d’entente avec l’Agence pour la promotion des investissements au Mali (API), portant sur la création d’une représentation et d’un showroom IVAL à Bamako. L’accord en question a été paraphé par le PDG du groupe IVAL, Mohamed Bairi, et Moussa Touré, directeur de l’API.

À cette occasion, le DG de la marque algérienne a déclaré que cet accord est le préambule d’un long partenariat entre les deux pays, mais surtout qu’il est la suite logique des mesures du gouvernement concernant l’industrie automobile, autorisant les industriels à exporter 15% de leur production.

«La décision a été prise suite à notre déplacement avec les membres du FCE à Bamako, et constaté le grand intérêt que porte le gouvernement malien aux entreprises algériennes», a-t-il expliqué. Il précise que suite à cela, «nous avons décidé d’entamer les pourparlers et les procédures nécessaires pour la création d’une représentation d’IVAL à Bamako, que je considère comme la 49e wilaya, vu les liens de fraternité entre les deux pays».

Il ajoute que le marché malien, qui renferme des potentialités énormes, est à la portée des entreprises algériennes qui peuvent facilement développer leurs activités, mais aussi apporter une valeur ajoutée à l’économie nationale.

Le groupe IVAL a entamé depuis plusieurs mois les démarches pour s’installer dans le pays voisin en réalisant une grande succursale qui prendra en charge, en premier lieu, le service après-vente du parc roulant IVECO, déjà existant, avant de se lancer dans la commercialisation des modèles IVECO, comme les poids lourd Trakker et l’Eurocargo, dont l’objectif de départ est d’atteindre entre 150 et 200 unités/an, avant de revoir leurs ambitions à la hausse.

«Notre présence sur le marché malien nous ouvrira les portes de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) et les avantages d’exonération de toutes les taxes», a expliqué le vice-président du FCE, avant d’ajouter que son produit, dont le taux d’intégration a atteint les 15%, sera très compétitif par rapport à la concurrence présente déjà sur place.

Pour sa part, le directeur de l’API a souligné que c’est une longue histoire de fraternité et une amitié sincère entre les deux peuples qui caractérisent le Mali et l’Algérie. «Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, et son jeune frère le Président Ibrahim Boubacar Keïta nous ont instruit de porter la relation économique entre les deux pays au même niveau d’excellence que les relations politiques et commerciales», a affirmé M. Touré, précisant que «la signature de ce mémorandum est une illustration concrète de cette instruction-là». Il a également tenu à féliciter le PDG du groupe IVAL pour le lancement de son projet, tout en indiquant que ce dernier bénéficiera des avantages du code d’investissements au Mali.

M. Touré a insisté sur la volonté du Mali de développer des partenariats stratégiques entre l’Algérie et le Mali dans divers domaines, notamment dans les secteurs économiques prioritaires et à fort potentiel, à savoir l’agriculture, l’élevage, les infrastructures et l’énergie. Il a affirmé que «les relations d’affaires entre les deux pays peuvent être consolidées dans divers domaines, car il existe une similitude et une complémentarité entre les deux économies, particulièrement dans les domaines de l’agriculture, du commerce et des BTP». Par ailleurs, Ival Industrie, qui assemble actuellement, à l’unité de montage d’Ouled Haddadj (Boumerdès), les modèles du groupe italien Iveco, prévoit que la première ligne de l’usine Ival de Bouira sera opérationnelle au début de 2018. L’usine de montage de véhicules d’Ouled Haddadj s’étale sur une superficie de 3.000 m², comprenant un atelier de montage de 1.500 m² et une surface ouverte de 1.500 m² destinée à la réception et au stockage des intrants de production. Ce site est dédié à la production du véhicule utilitaire de type Daily-Iveco, d’un poids total en charge allant de 3,5 tonnes à 7 tonnes. Les capacités de production installées permettent d’atteindre des volumes de l’ordre de 3 véhicules/jour, soit 650 à 700 véhicules/an, en une équipe. L’usine se compose d’une ligne d’assemblage comprenant 10 postes de travail. L’entreprise emploie également une centaine d’agents et cadres, dans les activités de préparation, de montage, de contrôle qualité, ainsi que les personnels chargés de la gestion technique (méthode, logistique… ) et administrative (personnel, finances et administration).

Mohamed Mendaci