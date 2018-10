Le chiffre du jour : 9 milliards de dollars

La compagnie pétrolière saoudienne Aramco et le groupe français Total ont signé, hier à Dhahran (Arabie saoudite), un accord de développement conjoint des études d’ingénierie pour la construction d’un complexe pétrochimique à Jubai. Ce projet représentera un investissement d’environ 5 milliards de dollars et son démarrage est prévu pour 2024. Le vapocraqueur alimentera des usines pétrochimiques et de chimie de spécialités situées dans la zone industrielle de Jubail et au-delà. Cela représentera un investissement supplémentaire de 4 milliards de dollars pour les investisseurs tiers. Au total, environ 9 milliards de dollars seront investis, permettant la création de 8.000 emplois locaux directs et indirects.