Un Bus dérape sur la route Aguemoun-Beni Ourtilène : Un mort et 23 blessés

Un mort, une fillette âgée de 14 ans fréquentant le CEM de Beni Ourtlilène et 23 blessés dont dix-neuf élèves, tel est le triste bilan de l’accident de la route qui s’est produit dimanche aux environs de 7h sur le CW 4 entre les localités de Aguemoun et Beni Outilène.

Selon le capitaine Ahmed Lamamra, responsable de la communication au niveau de la direction de la Protection civile de Sétif, un bus privé de marque Hundai, conventionné avec l’APC et assurant le transport mixte sur la ligne Tigrinout, Aguemoun et Beni Ourtilène aurait mal négocié un virage et dérapé avant de se renverser.

Toutes les victimes de l’accident ont été prises en charge par les services de la Protection civile, la gendarmerie nationale et ceux de la santé, ont été acheminées vers l’hôpital de Beni Ourtilène où elles ont reçu les soins nécessaires et mises sous surveillance avant de quitter progressivement cette infrastructure hospitalière ou se trouvaient également le chef de daïra et le président de l’APC de Beni Ourtilène. Trois blessés dont une fillette polytraumatisée précise notre interlocuteur, étaient encore hospitalisées.

Quarante minutes plus tard ajoute ce même responsable de la Protection civile, un autre accident s’est produit sur ce même axe à Beni Affif dans la commune de Beni Chebana dans une collision entre un moto et un camion.

Le wali de Sétif, Nacer Maskri, s’est rendu ce même jour dans la daïra de Beni Ourtilene où il a présenté ses condoléances à la famille de la défunte avant de rejoindre l’hôpital ou il s’est enquis de l’état de santé des blessés.

F. Zoghbi