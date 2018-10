Les travaux de sa réhabilitation sont à l’arrêt depuis 7 ans : Des appels pour sauver le palais de la Culture d’Oran

Des activistes dans le secteur de la culture, notamment au profit de la préservation des vestiges historiques, ont lancé un appel à l’adresse du ministère de la culture afin d’intervenir face à la dégradation avancée du palais de la culture. Ce dernier, dont les travaux de réfection et de consolidation sont à l’arrêt depuis 7 années, risque de subir le pire. En effet, le palais est livré à des actes de vandalisme et sa façade a connu une série de fissures ce qui risque de fragiliser davantage la structure et compromettre son intégrité. Lancé en 2011, le projet de restauration et de mise à niveau du palais de la culture a bénéficié d’un premier budget avoisinant les dix milliards. Les travaux ont été suspendus en raison de problèmes d’ordre technique, explique un responsable à la direction de la culture qui a précisé, par ailleurs, que ceux ayant touché l’intérieur de la structure ont atteint un taux d’avancement de 70%. Les ingénieurs chargés du contrôle technique et qui suivaient les travaux ont découvert un glissement de terrain résultant de facteurs naturels, ce qui a imposé l’arrêt des travaux, nous explique-t-on. L’on apprend, à ce propos, que les autorités compétentes ont procédé à la résiliation du contrat avec l’entreprise qui était en charge de la réalisation des travaux et un dossier technique sur la nouvelle situation du projet a été élaboré et adressé à la tutelle en 2014 et suite à quoi, fait savoir la même source, plusieurs avis d’appels d’offres nationaux pour le choix d’une nouvelle entreprise spécialisée dans la restauration ont été lancés, mais aucun d’eux n’a pu aboutir. Les travaux ont repris après la désignation d’une entreprise dans le cadre de consultations restreintes, conformément à la réglementation en vigueur mais contraints d’être à nouveau suspendus à cause de grandes infiltrations d’eau qu’a subies le bâtiment. Les travaux de ce chantier touchent deux volets ; la consolidation et le confortement de la structure. Situé en plein centre-ville d’Oran, l’édifice, construit en 1921, se distingue par son architecture éblouissante, avec une façade décorée en mosaïque reflétant des scènes du monde agricole, eu égard à la vocation première de cette ancienne «Maison de l’agriculture». A l’instar du palais de la culture, de nombreuses opérations de réhabilitation de monuments et vestiges historiques ont été initiées en 2007 et pour lesquelles des budgets ont été alloués par le gouvernement, alors que d’autres actions sont menées en partenariat avec des organismes étrangers. Toutefois, et en application de la directive de l’ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal, datant d’août 2015, ordonnant «le gel des projets dont l’étude n’a pas été entamée», le lancement de certains chantiers a été reporté. Parmi eux, celui du Fort de Santa Cruz dont une commission ministérielle a remis en cause la qualité des travaux et a ordonné le lancement d’une étude complémentaire. Initialement, ce projet était géré par les services de la DUC (direction de l’urbanisme et de la construction) avant qu’il ne soit transféré à la direction de la culture en novembre 2014. En revanche, le projet de restauration et rénovation de la chapelle de Notre Dame de Santa Cruz Cruz, dont l’opération a, officiellement, démarré en 2014, a bel et bien abouti bénéficiant ainsi de la contribution de plusieurs parties, et c’est l’association diocésaine d’Algérie (ADA) de droit algérien qui a conduit cette opération.

Amel Saher