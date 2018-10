Après des années d’absence, il sort deux albums : le groupe Inayen signe son retour

Le groupe de musique moderne kabyle Inayen signe son retour sur la sphère artistique avec la sortie de deux albums. Ce groupe de Béjaia avait fait une belle carrière dans les années 90 où il se distinguait par de belles compositions qui figuraient constamment au hit parade de la radio chaîne III.

Inayen se produisait beaucoup et arrivait à drainer des foules à chaque spectacle qu’il donnait à Béjaia, à Alger, Tizi-Ouzou et dans les autres villes du pays. Et puis arriva ce qui se produit généralement dans les groupes musicaux. L’inévitable implosion.

En effet, généralement, les groupes se forment dans la foulée de la passion de la musique qui saisit les jeunes. Le groupe mis sur pied fait ses premiers pas, enregistre ses premières chansons, connait ses premiers succès avant de subir l’effet de la consécration, les premières fissures et autres dissensions. Grisé par le succès et par le désir de gouter à d’autres gloires, le leader du groupe, généralement le chanteur, manifeste son envie de voler de ses propres ailes. Et quand il réalise son rêve, le groupe se retrouve amputé de son pilier, ce qui mène généralement à la fin prématurée du groupe. C’est ce qui est arrivé à Inayen. Une histoire vécue par de nombreux groupes en Algérie et ailleurs.

cette année, le groupe Inayen refait surface avec deux albums. Le premier est en majorité des reprises de ses anciennes chansons dont notamment «Andalest», son méga succès. Le deuxième album est constitué de nouvelles chansons composées et écrites collectivement.

Le groupe Inayen travaille actuellement pour réparer son troisième album, nous dit le bassiste du groupe, Azzedine Khatri. «Nous sommes dans une phase de création, nous répétons énormément avec de nouveaux musiciens qui ont rejoint notre groupe. Nous comptons assurer une bonne promotion de nos albums avec des concerts à Béjaia et à Alger en attendant d’autres propositions de concerts dans d’autres villes du pays», a-t-il ajouté.

Le deuxième album, intitulé «Taxathemt» (La Bague), est composé de sept chansons dont on remarque d’emblée un soucis de qualité de son et de l’orchestration, et le résultat est satisfaisant. Les compositions sont belles et le rendu musical est de qualité.

Cependant, cela coince un peu au niveau du chant, un peu comme si le nouveau chanteur du groupe ne s’est pas hissé aux exigences des compositions qui méritent d’être plus mises en valeur par une voix qui assure davantage. Pour le reste, les deux albums tiennent la route. Le retour d’Inayen fera du bien aux fans du groupe.

Abdelkrim Tazaroute