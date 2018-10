Semaine culturelle de Corée : Exaltantes fusions

Venu directement de la république de Corée, le groupe «Se : Um» a enchanté le public, venu très nombreux, lors d’un concert donné dans la soirée du dimanche dernier au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, et ce en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et l’ambassadeur de Corée, ainsi que d’autres représentants diplomatiques accrédités en Algérie.

Organisé par l’Ambassade de Corée, ce rendez-vous culturel, qui rentre dans le cadre de la semaine culturelle de Corée, inaugurée dimanche dernier et qui se tiendra jusqu’au 11 octobre sous le slogan de l’amitié entre l’Algérie et la Corée, octroie au public une occasion propice de découvrir une facette, plus mature et approfondie, de la culture et de la philosophie coréennes, cette culture qui maitrise parfaitement l’harmonie, la tradition et la modernité en même temps. Ce groupe qui s’est produit avec le programme «Aura : Corean Breath», a offert un riche répertoire brassant le moderne et le traditionnel. Formé de cinq musiciens, «Se : Um» est une équipe de musiciens appartenant à la société "Fabrique de culture SE : UM" fondée en 2011 autour de son représentant M. YOO SEWOOM. Ce groupe musical, selon le service culturel de l’ambassade, «a été à la base formé dans une vision de recherche musicale d’un nouveau genre artistique mais néanmoins à travers d’exaltantes fusions et expérimentations puisées de l’art traditionnel». L’empreinte musicale de «Se : Um», se reconnaît à travers la fusion de sons et effets spéciaux, des matières qui sont le résultat d’une combinaison entre la musique classique coréenne et le jazz. Le courant SE : UM va au-delà de la simple fusion musicale, il traduit une expérience sensorielle unique. Les présents au palais de la culture, majoritairement formés de la communauté coréenne installée en Algérie, ont été, ainsi, imprégnés dans l’atmosphère de leur pays natal. Le groupe de cinq musiciens ; Lee Joon (directeur musical Gayageum), Han Hunsik (au saxophone), Lee Minhyung (au junggu, qui est un instrument de percussion traditionnel), Park Jongsang (à la trompette) et Lee Jaeha (à la contrebasse), a interprété sept chansons intitulées Abyss, The Other Side, Binari, West, Au-delà d’un col, Pray, Yang-Yang. La «Semaine coréenne» demeure tout de même la plus grande manifestation de la culture coréenne de l’année, et n’en est plus à sa première mouture. Cette année, l’Ambassade de Corée a tracé un riche programme culturel : cinéma, musique, etc, dans l’objectif de rapprocher les deux peuples. Cette semaine, inaugurée dimanche dernier avec le concert du groupe coréen «Se : Um» au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, se poursuivra avec la 4e édition du concours de langue coréenne prévu pour hier, 8 octobre, et la projection de deux films coréens, demain, 10 octobre, au siège de l’Ambassade de la République de Corée. Le 11 octobre marquera la clôture de cette manifestation culturelle, avec un concours de K-POP mettant en avant les performances de jeunes amateurs ou professionnels algériens formant cinq équipes de chant et cinq autres de danse avec pour seul dénominateur, la passion pour la K-POP.

Sihem Oubraham