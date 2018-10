Palestine : Une centaine de colons israéliens envahissent la Mosquée El-Aqsa

Une centaine de colons israéliens ont envahi dimanche la Mosquée El-Aqsa par la porte des Magrébins, a rapporté l'agence de presse palestinienne, Wafa. Selon le correspondant de l'agence, "les colons ont effectué des tours provocateurs dans l'enceinte de la Mosquée. Jeudi dernier, le ministre palestinien des Waqf et des Affaires religieuses, Youssef Adeis, a fait état de pas moins de 142 violations israéliennes constatées au mois de septembre écoulé, à l'encontre des mosquées et lieux religieux palestiniens, dont 41 enregistrées uniquement à El Aqsa. "Le mois dernier, la mosquée d’Al-Aqsa a témoigné de plusieurs incursions", effectuées par les membres de la Knesset (Parlement israélien) et le dit "festival de judaïsation sur les portes et les murs" d'El Qods occupée outre le plan de l’occupation qui vise "à construire un tunnel dans la vielle ville d'El-Qods", s'était indigné début août dernier, le Conseil islamique et chrétien pour le soutien d'El-Qods et les lieux saints, dans un rapport mensuel de juillet dernier les violations israéliennes contre la ville.