Accord de désescalade à Idleb : « Une mesure provisoire », selon El-Assad

Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé dimanche que l'accord sur la zone de désescalade à Idleb en Syrie est une "mesure provisoire", soulignant que cet accord avait permis "d'arrêter l'effusion du sang" dans son pays. S'exprimant lors d'une réunion du Comité central du parti Baath, qu'il a présidé dimanche à Damas, le président syrien a précisé que "la position de l'Etat sur l'accord de désescalade à Idleb est claire que ce gouvernorat, comme tous les autres territoires syriens, reviendra au giron de l’Etat", a rapporté l'agence de presse syrienne Sana. Bachar al-Assad a ajouté dans ce sillage que cet accord reste "une mesure provisoire" par laquelle l’Etat syrien a réalisé des progrès sur le terrain, dont principalement l’arrêt de l’effusion de sang", a poursuivi la même source. Dénonçant "l’hystérie qui avait frappé l’Occident avant la bataille d’Idleb du fait de la victoire des Syriens contre le complot qu'il lui a été tendu", le chef d'Etat syrien a soutenu que "la Syrie reviendra plus déterminée qu’auparavant et sera un nouvel exemple de résistance pour les pays de la région et du monde". Dans ce contexte, le président al-Assad s'est dit persuadé qu'"une fois nous progressons vers la victoire, les ennemis de la Syrie intensifieront leurs tentatives de l’épuiser militairement, politiquement, économiquement et socialement". Evoquant les derniers développements politiques en Syrie et dans la région du Proche-Orient, il a souligné que "ce qui s'est produit en Syrie ces dernières années est indissociable de ce qu’on appelle dernièrement la transaction du siècle" (Accord de paix israélo-palestinien préparé par les Etats Unis). "Cette question (accord du siècle) est aussi ancienne que la cause palestinienne, mais elle s’est accélérée dernièrement au vu de la sortie d’un nombre d’Etats de la région dans l’affrontement avec l’ennemi israélien", a-t-il fait savoir.

Fin du retrait des armes lourdes par les groupes rebelles

Les groupes rebelles syriens ont terminé hier le retrait de leurs armes lourdes de la province d'Idleb à l'approche de la date butoir fixée par Moscou et Ankara pour y établir une "zone démilitarisée", a annoncé l'agence étatique turque Anadolu. Une coalition de rebelles syriens soutenus par la Turquie, le Front national de libération (FNL), a annoncé samedi le retrait de leurs armes lourdes, qui devait intervenir avant mercredi, selon les termes d'un accord russo-turc.