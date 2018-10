Force du G5 Sahel : Des opérations en octobre

La force antiterroristes du G5 Sahel, qui tarde à se déployer après un attentat contre son quartier général et en raison de problèmes de financement, a programmé des opérations en octobre, a annoncé hier la ministre française des Armées Florence Parly. "Cette force conjointe, qui avait été frappée par une attaque féroce de son PC central au Mali au mois de juin, a repris ses opérations", a indiqué Mme Parly sur la radio RFI avant de s'envoler pour le Tchad où elle doit rencontrer le président Idriss Déby Itno et les soldats de la force française Barkhane stationnés à N'djamena. "Le nouveau chef d'état-major en charge de cette force (le général mauritanien Hanena Ould Sidi, ndlr) a reprogrammé des opérations pour le mois d'octobre", a ajouté Florence Parly. "Elle agit avec le soutien plein et entier de Barkhane", a-t-elle souligné. La force du G5 Sahel qui réunit des soldats du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et du Burkina Faso a transféré fin septembre son PC de Sévaré (centre du Mali), contre lequel un attentat terroriste avait fait trois morts le 29 juin, à Bamako. En un an, la force a atteint quelque 80% de ses effectifs prévus de 5.000 militaires et mené une poignée d'opérations



Appel à de bonnes pratiques de gestion des conflits



Par ailleurs, une centaine d'acteurs de première ligne des zones impactée par la crise dans les pays du G5 Sahel, chefs coutumiers et traditionnels, imams et autres hommes de religion, membres des associations de femmes et de jeunes, ainsi que des experts, ont recommandé l'organisation de rencontres régulières pour un large partage des bonnes pratiques dans le cadre de la gestion des conflits. Cet appel a était lancé vendredi à l'issue d'un atelier de concertation de trois jours organisé dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, ont rapporté hier des médias. Par ailleurs, l'atelier a recommandé la consignation de toutes les bonnes pratiques et expériences de gestion des conflits, dans un document à diffuser largement au sein du réseau et dans toutes les communautés frontalières. Les conflits dans les zones ciblées peuvent apparaître sous diverses formes, notamment entre agriculteurs et éleveurs, ou avoir parfois une dimension ethnique. La rencontre de Nouakchott a impliqué les populations des zones frontalières impactées par la crise sécuritaire et le changement climatique. Face aux menaces du terrorisme et du crime organisé pesant sur la zone sahélo-saharienne, le président nigérien Mahamadou Issoufou, également président en exercice du G5 Sahel, a lancé, en mois de septembre à Niamey, un appel à tous les Etats concernés "à une coopération plus vaste et plus efficace", dans le combat antiterroriste. Il a lancé cet appel à l'occasion de la cérémonie d'ouverture dans la capitale nigérienne d'une conférence régionale sur "l'impunité, l'accès à la justice et les droits humains dans le contexte de nouvelles menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel".

M. T. et Agences