Dénucléarisation de la péninsule Coréenne : Vers un second sommet Kim - Trump

Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré hier que les conditions étaient réunies pour la tenue d'un second sommet entre le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, et le Président américain Donald Trump.

M. Moon a précisé lors d'un conseil des ministres que la récente visite à Pyongyang du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait créé une atmosphère et des conditions favorables à la tenue de ce nouveau sommet, après celui organisé à Singapour le 12 juin dernier. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré M. Moon dimanche à Séoul, juste après sa visite en Corée du Nord et sa rencontre avec le dirigeant du pays. MM. Kim et Pompeo ont partagé l'avis d'organiser un second sommet Kim-Trump le plus tôt possible, selon Mike Pompeo. "Il y a eu un accord sur la tenue de discussions de travail pour la tenue le plus tôt possible du second sommet Corée du Nord-Etats-Unis. Les questions de procédure pertinentes ont fait également l'objet de discussions", a ajouté une source nord coréenne. Ces entretiens ont été "productifs et formidables", selon KCNA qui précise que les positions des deux parties ont été entièrement comprises et des avis échangés. Des progrès ont été faits dans la mise en œuvre du communiqué conjoint publié le 12 juin lors du sommet de Singapour entre M. Kim et le président américain Donald Trump, a fait savoir Kim Jong Un, exprimant sa gratitude à M. Trump pour les efforts sincères qu'il a déployés à cette fin. M. Kim s'est dit convaincu que le dialogue et les négociations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, s'appuyant sur la profonde confiance entre les hauts responsables des deux pays, "continueront de se développer favorablement à l'avenir". Pour sa part, le président sud coréen a demandé aux membres de son gouvernement de travailler étroitement avec leurs homologues américains pour que ce second sommet soit organisé le plus rapidement possible et permette de faire de grands progrès vers la dénucléarisation et la paix dans la péninsule coréenne. M. Moon a aussi cité la possibilité d'une visite de Kim Jong Un en Russie dans un proche avenir, ajoutant que la question d'un possible sommet Corée du Nord-Japon était ouverte. Pour lui, toutes ces options peuvent aider à parvenir à une dénucléarisation totale de la péninsule coréenne et au rétablissement d'une paix durable. Il s'est engagé à faire des efforts pour coopérer avec toutes les parties concernées, dont les Etats-Unis.

M. T.