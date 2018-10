Dans la lucarne : Derby « coloré » et détracteurs

Le football national est directement décrié par certains «faux dévots», analystes qui ne «mettent pas de gants» pour le «descendre en flèche». Il ne se passe pas un week-end sans qu’on dise que notre championnat est «faible», peut-être, plus que celui du Bengladesh, avec tous nos respects à ce pays ami. «Maquan walou», c’est très «faible» sont entre autres les affabulations qu’on fait sortir pour le grand public pour qualifier et pérorer sur notre football. Le travail qui se fait à la base auprès de certains clubs, notamment au niveau de la formation, est mis en «pièces» d’une manière «impitoyable» par ceux qui n’aiment que tout ce qui se fait ailleurs. Ce ne sont en fait que des «suivistes» qui veulent «tromper ceux qui veulent bien les croire». Comme dirait le vieux dicton «ekhdaâ li yamnek ou lahdid kyess». Ces gens-là, qui «tirent» sur tout ce qui bouge, avaient accepté que le grand derby du centre, se déroule au stade du 5-Juillet. Ils veulent qu’il aura lieu à Bologhine afin de justifier vraiment que notre championnat national ne donne rien du point spectacle et autres. Là, il faudra «tirer chapeau» au directeur général de l’USMA, Abdelhakim Serrar, qui avait dès le début voulu que son équipe l’USMA s’exhibe au stade du 5-Juillet, un terrain où elle produit un meilleur spectacle. Il sait aussi pertinemment qu’un «derby-show» pareil ne peut se jouer ailleurs. Les partisans du beau jeu, du spectacle, parmi eux le ministre de la Jeunesse et des Sports, ont eu raison de ceux qui veulent être parmi les fossoyeurs du football algérien. Là, il y a lieu de mettre en exergue une telle décision qui avait permis aux galeries des deux équipes à réussir vraiment leur derby. Il y a lieu aussi de saluer les deux équipes qui nous ont gratifiés de beau jeu, de belles facettes et aussi un « engagement » qui ressemble beaucoup plus à un match de coupe qu’un match de championnat national. Le 5- Juillet était comble comme ce fut le cas par le passé, lui qui est resté fermé pendant plusieurs semaines. Ce qui n’a pas pu permettre à beaucoup de derbys de se jouer dans cette enceinte. Il faut dire aussi que la décision de la ligue Professionnelle de football de ne pas faire jouer les derbys du centre au 5-Juillet a été considéré comme un «cheveu dans la soupe» par les spécialistes et autres observateurs. Ce 104e derby entre usmistes et mouloudéens a été merveilleux par les « tifos » confectionnés par chaque galerie, selon les convictions et croyances, par forcément religieuses, des uns et des autres. C’était magnifique. De plus, ce rendez-vous, que certains ont quand même critiqué, était rehaussé par les ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique et du Chili. Il faut dire que cela prouve qu’ils ont du goût, mais aussi qu’ils ne veulent pas rater ce face-à-face qui est devenu une véritable légende, presque un feuilleton d’histoire. Ceux qui ne ratent pas une occasion pour critiquer notre championnat national doivent apprendre à se taire en pareille circonstance, surtout qu’un tel derby a reçu, d’une certaine façon, le soutien de la première puissance mondiale. Par conséquent, il faudra cesser de faire de notre championnat national le « dada » de certain analystes censés être bien placés pour donner les voies et moyens pour lui donner un nouveau départ. Il est certain qu’ils seront incapables du fait que la «critique est facile, l’art est difficile».

Hamid Gharbi