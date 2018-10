USM Bel-Abbès : Le président négocie avec l’entraîneur Cherif El-Ouezzani

L’entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani, qui vient de démissionner du CR Belouizdad, a été officiellement approché par l’USM Bel Abbès en vue de lui confier la barre technique de son équipe première, a-t-on appris dimanche de ce club de Ligue 1 Mobilis. Le président Abdelghani El Hennani s’est déplacé dimanche à Oran où réside Cherif El Ouezzani pour entamer avec lui les négociations, a-t-on ajouté, précisant que le coach a donné son accord de principe pour faire son retour à la formation qu’il a menée la saison passée pour remporter la Coupe d’Algérie. Cela se passe au moment où l’entraîneur suisso-tunisien Moez Bouakkaz est toujours en poste, bien que dans le club de la "Mekerra", l’on insiste à dire que «ses jours sont comptés». L’USMBA traverse une mauvaise passe depuis le début de cet exercice. Elle pointe à la 15e et avant dernière place au classement avec 5 points d’une victoire, contre deux nuls et cinq défaites. Sa défense est la plus perméable du championnat en ayant encaissé 15 buts, dont trois lors de la précédente journée sur le terrain de la JS Saoura (3-0).