Ligue 1 (10e journée) : Le leader sur du velours

La JS Kabylie, tenue en échec à domicile, le week-end dernier, par la très accrocheuse formation de l’OM (1-1), aura l’opportunité de se racheter, cet après midi à Tizi Ouzou, face à la modeste formation du DRB Tadjenanet. Une rencontre comptant pour la dixième journée du championnat de Ligue 1.

C’est une confrontation déséquilibrée entre le leader, qui aura l’avantage du public et du terrain, et le premier relégable, assez fébrile hors de ses bases. Attention tout de même à l’excès de confiance. Les Canaris, pas très à l’aise lorsqu’il s’agit de faire le jeu, éprouvent des difficultés face aux équipes bien groupées derrière qui maîtrisent le jeu de contre. «Nous n’avons pas d’autres choix que de gagner. On doit se racheter et prouver que ce nul face à Médéa n’est qu’un accident de parcours. Cela dit, ça sera un match difficile, une fois de plus. On est leader, donc l’équipe à battre. On doit se méfier de cette formation du DRB Tadjenanet», a déclaré le milieu du terrain de la JSK, Benyoucef, la veille de cette partie. «J’attends une réaction de la part de mes joueurs face à la JSK. L’équipe traverse une mauvaise passe. On doit absolument se ressaisir, après notre défaite à la maison face à Béjaia», a indiqué, pour sa part, le coach du Difâa, Bouhelal. Trois rencontres de cette manche seulement auront lieu aujourd’hui. Le reste des matchs aura lieu mercredi et jeudi, alors que la rencontre PAC-CABBA est reportée pour le 23 octobre prochain. L’équipe du Paradou étant privée de 6 éléments convoqués en sélection espoirs (U21), appelée à effectuer un stage entre le 09 et le 16 du mois au Maroc. A souligner toutefois que la rencontre MCA - NAHD est maintenue pour jeudi au stade du 5-juillet, alors que le Nasria dispose de quatre éléments dans cette même sélection U21. Dans le bas du tableau, l’USM Bel Abbès, toujours à la recherche de son équilibre depuis l’entame de la saison, sera hôte du Mouloudia de Béjaia, auteur d’une belle victoire à Tadjenanet la semaine dernière (1-2). Une rencontre difficile pour les locaux, sans nouvelles de l’entraîneur Tunisien Bouakaz, absent depuis la cuisante défaite (3-0) face à la JS Saoura. En effet, face à une coriace formation des Crabes, les coéquipiers de Zouari devront se montrer déterminés et efficaces, pour espérer tirer leur épingle du jeu. Par ailleurs, l’AS Ain M’lila, encore en phase d’adaptation dans cette Ligue Une, reçoit la JS Saoura, qui semble retrouver sa verve, après un passage à vide. Cette partie, qui aura lieu au stade du 1er-novembre de Batna, s’annonce très serrée et indécise entre deux formations capables du meilleur comme du pire. Pour renouer avec la victoire, le coach Adjali a tenté de remobiliser ses joueurs au cours des dernières séances d’entraînement. Sachant pertinemment que la défense de la JSS est assez coriace, il a, entre autres, organisé un travail spécifique pour ses attaquants, qui se distinguent par leur manque d’efficacité dans la surface depuis le début du championnat.

Rédha M.

Programme des rencontres d’aujourd’hui :

À Batna : ASAM - JSS (15h)

À Bel-Abbès : USMBA - MOB (16h)

PAC – CABBA (reporté à une date ultérieure)

À Tizi-Ouzou : JSK - DRBT (17h45)

Mercredi :

Au stade du 20-Août : CRB - USMA (16h)

Jeudi :

Au stade du 5-Juillet (17h45) : MCA -NAHD

À Sétif (17h45) : ess-csc