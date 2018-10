Habitat rural : Octroi de 60.000 aides financières

Toute personne physique qui réside ou exerce en milieu rural peut désormais postuler auprès de la direction du Logement de sa wilaya, plus précisément au niveau du service du logement rural et de la réhabilitation du cadre bâti, pour bénéficier d’une aide financière en vu de construire sa maison. En somme, un total de 60.000 décisions d’aides financières destinées à l’habitat rural vient d’être débloqué par le gouvernement dans le cadre du programme de l’État visant à développer l’habitat rural et améliorer la qualité de vie des populations vivant en dehors des villes.

La grande partie de ces aides est destiné a parts égales aux wilayas du sud et celles des hauts plateaux. En effet, un quota de 20.000 aides leur a été octroyé, tandis que les 40.000 autres seront prochainement distribuées aux autres wilayas. Il faut dire que cette décision intervient en réponse aux nombreuses émanant des citoyens de ces wilayas a vocation agricole traduisant ainsi l’intérêt accordé par l’Etat aux zones rurales en vue de fixer la population à travers les mesures incitatives conformément à la stratégie du Président Bouteflika visant à conforter le développement.

Cette aide de l’Etat est consentie à l’effet d’encourager les familles à réaliser en auto-construction, une habitation décente dans le milieu rural. Ainsi, la participation du bénéficiaire de l’aide à l’habitat rural, se traduit par la mobilisation d’un terrain qui doit relever de sa propriété, de sa participation à la réalisation ainsi que la finalisation des travaux à l’intérieur de l’habitation. Toutefois, l’octroi de l’aide de l’Etat est soumis à certaines conditions d´éligibilité.

Il convient de signaler, dans ce contexte, que le département de l’habitat a publié la décision ministérielle spécifique sur les modalités d'obtention d'une aide directe de l'État pour la construction d'un logement rural, qui doit être achevé conformément aux spécifications techniques générales contenues dans la décision.

S’agissant des conditions d’éligibilité la personne doit, donc, justifier d’un revenu (du ménage) inférieur ou égal à six fois le salaire national minimum garanti (SNMG), ne pas avoir déjà bénéficié de la cession d’un logement du patrimoine immobilier public ou d’une aide de l’Etat destinée au logement et ne pas posséder en toute propriété une construction à usage d’habitation.

La personne concernée ne doit pas avoir déjà bénéficié de l’attribution d’un logement du patrimoine public locatif, sauf engagement préalable de restitution de ce logement. Elle ne doit pas aussi, être propriétaire d’un lot de terrain à bâtir sauf si celui-ci est destiné à recevoir le logement rural, objet de l’aide frontale.



1.000.000 DA pour les wilayas du Sud et 700.000 DA pour les autres



Pour obtenir l’aide de l’Etat, le postulant doit constituer un dossier constitué d’une demande d’aide financière pour la construction d’un logement rural (imprimé CNL) ; un extrait de naissance n° 12 du postulant et de son (ou ses) conjoint(s) pour les personnes mariées et une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité. Il doit présenter aussi un document attestant de la résidence, un document justifiant l’exercice d’une activité en milieu rural et autre document justifiant la possession d’un terrain à bâtir .

Le dossier est alors déposé auprès de l’Assemblée populaire communale territorialement compétente. La liste des postulants retenus par l’APC est remise à la direction du Logement de la wilaya, laquelle la soumet pour contrôle du fichier auprès des services du ministère de l’Habitat, de æ et de la Ville. Après contrôle fichier, la liste définitive des bénéficiaires est établie par la direction du Logement et validée par le wali.

Le montant de l’aide (1.000.000 DA) a été arrêté par l’Etat, pour les dix wilayas du Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi Laghouat, Biskra, Béchar, Ouargla, El Oued, Ghardaïa et Tindouf, et 700.000 DA pour les autres wilayas restantes.

60% du montant est attribué après l’obtention du permis de construire, et 40% doivent être dégagés à l’engagement des travaux de gros-œuvre. Le bénéficiaire de l’aide pour la construction d’un logement rural peut également prétendre à un crédit bancaire, avec un taux d’intérêt de 1% bonifié par l’État.

Sarah A. Benali Cherif